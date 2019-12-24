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≡ Реконструкция городского пляжа, школа бокса вместо картинг-центра, благоустройство скверов - на что потратят бюджет Костаная в 2020 году?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Реконструкция городского пляжа, школа бокса вместо картинг-центра, благоустройство скверов - на что потратят бюджет Костаная в 2020 году?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37606
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.12.19 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бюджет него на 2020-2022 годы обсудили на очередной сессии депутаты маслихата Костаная. Основные расходы, как обычно, предусмотрены на систему образования, развитие жилищного строительства, дорожную и инженерную инфраструктуру.
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§ Гога
Реконструкция городского пляжа, школа бокса вместо картинг-центра, благоустройство скверов - на что потратят бюджет Костаная в 2020 году?
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1840
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.12.19 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
На разработку ПСД по реконструкции центра досуга в жилом массиве Дружба - 12, 2 млн тенге.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37159
----Есть специалисты по ПСД? Что именно туда входит ? И не дороговато ли это ? ----А тут вообще -- На разработку ПСД предусмотрено 213 млн тенге. --- За что ?

[Исправлено: Гога, 24.12.2019 - 15:12]
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§ сайлау курманов
Re: Реконструкция городского пляжа, школа бокса вместо...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3345
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 24.12.19 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
методом ресайклирования. Что ни день, новые слова,
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