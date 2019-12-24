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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 208 из 208«1...206207208
Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6592
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скоро проснется Дракон и начнет праздновать Вайнахтен.
Будет кушать тушеную свинину и печёного карпа, квашеную капусту,
овощное рагу и пшеничную кашу, заправленную маслом, медом и маком,
запивая глювайном..

[Исправлено: alex_60, 24.12.2019 - 09:30]
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18164
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.12.19 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Дракон и начнет праздновать

Алекс, празднование начнётся - вечером... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18164
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.12.19 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выглянул в окною Машины - ходют.

Поеду - тоже... :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6592
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Поеду - тоже...


счастливого пути.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6592
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
наверное поехал фоткать еду
для вечернего сочельника.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18164
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.12.19 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
еду для вечернего сочельника

Интересно, кто - знает?

Что можно приготовить из этого
жира. Думаю только повар Лилли... :lol: :oops:
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Страница 208 из 208«1...206207208
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