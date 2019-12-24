unrepeatable Аким Костанайской области - "задолженности в области по заработной плате нет". А по факту? #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 96

Регистрация: 11.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:53 Ну во-первых в частных компания бывают байки, и это не значит что солгали в акимате. От куда по факту можно знать за кого - то лично?Недобросовестных работодателей куча и не надо сваливать все на акимат. Взрослые все уже, если нет выплаты идешь в суд! Если не устраивает работа, увольняешься. Может тоже в народные новости написать? Пусть решат мои личные проблемы, а я пока посижу тихонечко. А то смотри-ка...