abaika95 Re: Аким Костанайской области - "задолженности в области по... #12





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2302

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:49 Цитата//Не могу найти, скиньте плиз ссылку или подскажите, куда перейти по какой ссылке.//



https://ok.ru/sor1113/topic/150808602598751 вот Сталкер же указывал в своей статье)







Цитата-//Раз и навсегда, официально и всем - НИ С КЕМ НЕ РАЗГОВАРИВАЮ/



Сталкер это было образное выражение,все уже поняли что вы как Путин) не разговариваете а сразу бьете)







Цитата-//Мораль сей басни проста - пизд*ть не надо! И не надо государство наебы*ть....//



И государству-народ) так я ж про тоже) только в профиль) просто я считаю нужно сначала было во все инстанции письма разослать дождаться компететного ответа или отписки и уже от этого "играть") сейчас же вы начали шуметь на ровном месте) и девушка эта) ладно егов может не работает но блин с октября сидеть без зп и не сходить в прокуратуру??)







Цитата//Зато как всем доходчиво доходит, когда мы шум поднимаем... Хоть раз уличите, что напрасно волну гоним.//





Да запросто) волна про произношение имени Бауржан) бредятина полнейшая) опросы на проведение митинга и отставки акима рудного) туда же)







Цитата-//Ну... Пока я шеф, я диктую тут у нас порядки - именно в ЦЗПП. Обязанность моя это! И именно я решаю, к кому то предъявить и нужно ли предъявить...//





О как) шеф)