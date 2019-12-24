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≡ Аким Костанайской области - "задолженности в области по заработной плате нет". А по факту?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аким Костанайской области - "задолженности в области по заработной плате нет". А по факту?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37604
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.12.19 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совсем недавно глава региона Архимед МУХАМБЕТОВ утверждал, что в Костанайской области задолженности по выплате заработной плате нет. 21 декабря в официальной группе ОО "Центр защиты прав потребителей г.Рудного" был размещён вопрос Анны МАКСИМОВОЙ следующего содержания - "У меня вопрос.
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§ abaika95
Re: Аким Костанайской области - "задолженности в области по...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2302
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.12.19 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень уважаю Сталкера за его компетентность в вопросах юриспрюденции) за его безкопромиссность и за то что не стал нашим местечковым "грантоедным" оппозиционщиком (жму руку)


Но иногда в попытке докопатся до всех и вся во власти (как с примером бессмысленных голосовалок в сети и звучания имени Бауржан) Сталкер пытается натянуть сову на глобус)

Переходим по ссылке которую он указал и что же?)

В итоге оказывается человек просто не смог написать акиму обращение и попросил ЦЗПП ?)

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§ maxsaf
Re: Аким Костанайской области - "задолженности в области по...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4631
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
В итоге оказывается человек просто не смог написать акиму обращение и попросил ЦЗПП ?)

И что вас тут смущает?
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§ abaika95
Аким Костанайской области - "задолженности в области по заработной плате нет". А по факту?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2302
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.12.19 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//И что вас тут смущает?//



Смущает то что Сталкер пошел по кривой дорожке "подниму крик там где можно было просто поговорить")) в итоге то получается
рабочие сидели без зп,подрядчик шикует купил себе новый экскаватор оказывается и рабочих кормит "завтраками" с октября,девушка не смогла зарегатся в егов чтобы обратиться к акиму) в прокуратуру как понял не обращалась?) обратилась в ЦЗПП ну а те в свою очередь раздувать начинают)

[Исправлено: abaika95, 24.12.2019 - 10:10]
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§ maxsaf
Аким Костанайской области - "задолженности в области по заработной плате нет". А по факту?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4631
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
подрядчик шикует купил себе новый экскаватор оказывается и рабочих кормит "завтраками" с октября

Откуда инфа?

Цитата:
abaika95:
обратилась в ЦЗПП ну а те в свою очередь раздувать начинают)

Работа такая.))

Цитата:
abaika95:
подниму крик там где можно было просто поговорить

Какие еще разговоры?. Сталкер сказал же, что Карфаген должен быть разрушен. :lol:
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§ abaika95
Аким Костанайской области - "задолженности в области по заработной плате нет". А по факту?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2302
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.12.19 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата//Откуда инфа?//


Все от туда же) прошел по ссылке указанной Сталкером)



Цитата-//Работа такая.)//

Странная работа) Центр защиты прав потребителей должен защищать и разбираться в первую очередь я думаю) а тут даже ответ ещё не получили а уже шум подняли)



Цитата-//Какие еще разговоры?. Сталкер сказал же, что Карфаген должен быть разруше//


Это личное мнение руководителя организации Сталкера) или оно уже автоматом проицируется на всю организацию Центр защиты прав потребителей города Рудного?))
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§ maxsaf
Re: Аким Костанайской области - "задолженности в области по...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4631
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Все от туда же) прошел по ссылке указанной Сталкером)

Не могу найти, скиньте плиз ссылку или подскажите, куда перейти по какой ссылке.
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§ Сталкер
Re: Аким Костанайской области - "задолженности в области по...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 415
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 24.12.19 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
где можно было просто поговорить"))

Раз и навсегда, официально и всем - НИ С КЕМ НЕ РАЗГОВАРИВАЮ. Ни с кем. Хоть это аким области! Хоть прокурор! Хоть начальник областного антикорра! ЭТО ПРИНЦИП! Ни с кем ЛИЧНО я вне ЗАЛА СУДА - не разговариваю! Иначе не заметишь, как сначала Родину продашь, а потом и флаг! Прошу отнестись с пониманием к данному принципу, поскольку - это ПРИНЦИП!
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§ Сталкер
Re: Аким Костанайской области - "задолженности в области по...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 415
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 24.12.19 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Работа такая.))

Ибо не фиг насиловать здравый смысл! И как бы из-за того, что на нас и на меня лично ДАЖЕ аким области не сможет надавить. И вся его компания...)))
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§ Сталкер
Re: Аким Костанайской области - "задолженности в области по...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 415
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 24.12.19 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
в итоге то получается рабочие сидели без зп,подрядчик шикует купил себе новый экскаватор оказывается и рабочих кормит "завтраками"

Не Сталкер в этом виноват! Не надо на меня вешать чужие грехи, своих хватает! ТОО "ИНСЕКТ" получило красную карточку от ЦЗПП в августе! Не поняли, теперь жрите полной ложкой - это ЗАКОНОМЕРНЫЙ результат! Мораль сей басни проста - пизд*ть не надо! И не надо государство наебы*ть....
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§ Сталкер
Re: Аким Костанайской области - "задолженности в области по...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 415
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 24.12.19 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
получили а уже шум подняли)

Зато как всем доходчиво доходит, когда мы шум поднимаем... Хоть раз уличите, что напрасно волну гоним...)))))) И вообще, нас и меня лично в целом интересует строительство водоводов ВО ВСЕЙ ОБЛАСТИ - это надо было бы давно понять!... В духе заявления президента идём - чтобы деньги не выливались в песок!...)))))
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§ Сталкер
Re: Аким Костанайской области - "задолженности в области по...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 415
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 24.12.19 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
или оно уже автоматом проицируется на всю организацию Центр защиты прав потребителей города Рудного?))

Ну... Пока я шеф, я диктую тут у нас порядки - именно в ЦЗПП. Обязанность моя это! И именно я решаю, к кому то предъявить и нужно ли предъявить...)))) И прошу заметить, на коррупции не повёрнут я!...
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§ abaika95
Re: Аким Костанайской области - "задолженности в области по...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2302
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.12.19 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата//Не могу найти, скиньте плиз ссылку или подскажите, куда перейти по какой ссылке.//

https://ok.ru/sor1113/topic/150808602598751 вот Сталкер же указывал в своей статье)



Цитата-//Раз и навсегда, официально и всем - НИ С КЕМ НЕ РАЗГОВАРИВАЮ/

Сталкер это было образное выражение,все уже поняли что вы как Путин) не разговариваете а сразу бьете)



Цитата-//Мораль сей басни проста - пизд*ть не надо! И не надо государство наебы*ть....//

И государству-народ) так я ж про тоже) только в профиль) просто я считаю нужно сначала было во все инстанции письма разослать дождаться компететного ответа или отписки и уже от этого "играть") сейчас же вы начали шуметь на ровном месте) и девушка эта) ладно егов может не работает но блин с октября сидеть без зп и не сходить в прокуратуру??)



Цитата//Зато как всем доходчиво доходит, когда мы шум поднимаем... Хоть раз уличите, что напрасно волну гоним.//


Да запросто) волна про произношение имени Бауржан) бредятина полнейшая) опросы на проведение митинга и отставки акима рудного) туда же)



Цитата-//Ну... Пока я шеф, я диктую тут у нас порядки - именно в ЦЗПП. Обязанность моя это! И именно я решаю, к кому то предъявить и нужно ли предъявить...//


О как) шеф)
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§ Сталкер
Re: Аким Костанайской области - "задолженности в области по...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 415
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 24.12.19 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
и уже от этого "играть")

не тот вопрос. Цитата:
abaika95:
опросы на проведение митинга и отставки акима рудного) туда же)

Это вопрос! Приняли к сведению....)))Цитата:
abaika95:
О как) шеф)

Ну так о ЦЗПП же речь...)))) Так и есть.
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* unrepeatable
Аким Костанайской области - "задолженности в области по заработной плате нет". А по факту?
unrepeatable


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 96
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 24.12.19 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
от куда столько ненависти? Ощущение предвзятости...
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