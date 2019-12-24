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§ NG.kz
Миллионный штраф выписали столичным коммунальщикам из-за плохой уборки снега
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37604
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.12.19 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Нур-Султане за несвоевременную уборку снега коммунальщикам выписали миллионный штраф. Об этом сообщила пресс-секретарь акима столицы Акмарал Олжабаева на своей странице в Facebook.
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§ alex_60
Re: Миллионный штраф выписали столичным коммунальщикам из-за...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6592
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у нас раньше тоже было, пока видать не время.
штрафовать торговые центры,магазинчики ,
организации вдоль дорог.
за кучи снега рядом с ними.
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* Тот самый
Re: Миллионный штраф выписали столичным коммунальщикам из-за...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 289
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
за кучи снега рядом с ними


Да и некоторых местных жителей можно. А то взяли моду выбрасывать снег из частных дворов на дорогу или заваливать тротуары. Типа машины-пешеходы утопчут-размесят что ли? Или думают, кто-то должен за них их снег вывезти. Зато как у него во дворе чисто!
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§ директор пляжа
Re: Миллионный штраф выписали столичным коммунальщикам из-за...
директор пляжа


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Сообщений: 332
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 24.12.19 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
50 организаций на 1 миллион 187 тысяч, это по 23 740 штраф на контору, это Астане.. ахахаххахахахахаха
лучше технику не выгонять неделями и платить каждый день по 23. циркачи :lol: :lol:
зимняя солярка нынче на вес золота)
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§ Добринцофф
Re: Миллионный штраф выписали столичным коммунальщикам из-за...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6880
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.12.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
50 организаций на 1 миллион 187 тысяч, это по 23 740 штраф на контору, это Астане.. ахахаххахахахахаха

В ЗТБ за месяц за нарушение правил торговли алкоголем,оштрафован 21 магазин ,штраф с одного более 100000,итого минимум 2млн100тыс штрафов.
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§ директор пляжа
Re: Миллионный штраф выписали столичным коммунальщикам из-за...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 332
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 24.12.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
минимум 2млн100тыс штрафов.

и?
причем тут это, или просто - для информации.
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§ Revizorro
Миллионный штраф выписали столичным коммунальщикам из-за плохой уборки снега
Revizorro


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 30.09.19
Отправлено: 24.12.19 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
50 организаций на 1 миллион 187 тысяч, это по 23 740 штраф на контору, это Астане.. ахахаххахахахахаха лучше технику не выгонять неделями и платить каждый день по 23. циркачи зимняя солярка нынче на вес золота)

Вот теперь , вы меня точно убедили в том, что вы относитесь к ЖКХ. На всё у вас есть защита для коммунальщиков. И соляра зимняя золотая, и лучше штраф в 23.000 каждый день , чем чистые дороги.
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