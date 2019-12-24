Цитата: директор пляжа:

50 организаций на 1 миллион 187 тысяч, это по 23 740 штраф на контору, это Астане.. ахахаххахахахахаха лучше технику не выгонять неделями и платить каждый день по 23. циркачи зимняя солярка нынче на вес золота)

Вот теперь , вы меня точно убедили в том, что вы относитесь к ЖКХ. На всё у вас есть защита для коммунальщиков. И соляра зимняя золотая, и лучше штраф в 23.000 каждый день , чем чистые дороги.