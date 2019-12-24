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≡ 39 человек погибли из-за непогоды и снежных заторов на дорогах Казахстана		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
39 человек погибли из-за непогоды и снежных заторов на дорогах Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37604
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.12.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На прошлой неделе из-за непогоды в заторах на трассах оказалось более 1000 автомашин, произошло 104 ДТП, в которых погибли 39 человек, сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев на заседании правительства.
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§ maxsaf
Re: 39 человек погибли из-за непогоды и снежных заторов на...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4631
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас есть специальный сайт и онлайн карта дорог, с их текущим состоянием. Обновляется в реальном времени, с камерами, можно на любую камеру зайти и посмотреть состояние дороги. Если дорога выделена красным - она закрыта. Хочешь - езжай на свой страх и риск, страховка на этот случай аннулируется. Желающих лишиться страховки находится совсем немного.
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§ НОЧНОЙ ДОЗОР
39 человек погибли из-за непогоды и снежных заторов на дорогах Казахстана
НОЧНОЙ ДОЗОР


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А можно ссылку на сайт?
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§ лимон
39 человек погибли из-за непогоды и снежных заторов на дорогах Казахстана
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1186
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 24.12.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У нас есть специальный сайт и онлайн карта дорог, с их текущим состоянием.


а если, допустим, сайт не работает, никто никуда из дома не выезжает?
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§ maxsaf
39 человек погибли из-за непогоды и снежных заторов на дорогах Казахстана
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4631
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
а если, допустим, сайт не работает, никто никуда из дома не выезжает?

Не помню, чтобы сайт не работал. Всегда работает.
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§ лимон
39 человек погибли из-за непогоды и снежных заторов на дорогах Казахстана
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1186
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 24.12.19 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Всегда работает.


я к тому, что каждый канадский автовладелец перед выездом смотрит сайт с состоянием дорог? и что он будет делать, я акцентирую, допустим, если сайт/сервис не работает?
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§ maxsaf
39 человек погибли из-за непогоды и снежных заторов на дорогах Казахстана
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4631
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
допустим, если сайт/сервис не работает?

Ну другие способы доставки информации и оповещений никто не отменял. Можно выйти в соцсети или на другие местные сайты, в окно выглянуть на крайний случай ))
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§ abaika95
Re: 39 человек погибли из-за непогоды и снежных заторов на...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2302
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.12.19 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Макс кинь ссылку на сайт,действительно интересно



Может потом вопрос поднимем в НГ о введении у нас такого,люди то гибнут....
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§ alex_60
39 человек погибли из-за непогоды и снежных заторов на дорогах Казахстана
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6592
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ссылку на сайт,действительно интересно


интересно там лесные дороги тоже показывает,
которые почищены,какие нет.
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§ Я
39 человек погибли из-за непогоды и снежных заторов на дорогах Казахстана
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 144
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 24.12.19 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ни один сайт не убедит, что дорога не признает "звонок другу" и накажет самоуверенных. Впечатление такое, будто многие на трассе играют в какую-то игру и имеют несколько жизней.
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