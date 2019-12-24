alex_60 Дарига Назарбаева: "Күнделік" невыгоден акиматам, потому что он делает систему образования прозрачной #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6588

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:27 Цитата: maxsaf:

и как такое не знать?



ну если ей неизвестно почему растут цены на мясо,

то с этот вопрос с тарифами на интернет более сложный.

хотя растут они из за постоянного увеличения скорости и обьема трафика

в принудительном неуведомительном виде.

что подавляющему большинству и не нужно.