maxsaf Re: 39 человек погибли из-за непогоды и снежных заторов на... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4630

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:37 У нас есть специальный сайт и онлайн карта дорог, с их текущим состоянием. Обновляется в реальном времени, с камерами, можно на любую камеру зайти и посмотреть состояние дороги. Если дорога выделена красным - она закрыта. Хочешь - езжай на свой страх и риск, страховка на этот случай аннулируется. Желающих лишиться страховки находится совсем немного.