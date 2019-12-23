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§ NG.kz
Последствия снегопада, или как справляются коммунальные службы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37600
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.12.19 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Vit
Re: Последствия снегопада, или как справляются коммунальные...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8701
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.19 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Весь город такой, Весь. Автор я часто в столице бывают. Незнаю вас это успокоет или нет, но там Таже беда. Они месяц вывозили ноябрьский снег очень усердно. А тут бац за эти дни опять намело. Весь Казахстан не справляется с снегом. Хотя это неправильное выражение. Так обычно говорят когда видят как усердно работают дорожные службы. Но встретить уборщик это большая редкость. Они видимо все снегоуборщики трудятся круглые сутки не покладая рук только в липовых отчетах
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§ drakon
Re: Последствия снегопада, или как справляются коммунальные...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18159
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.12.19 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Весь город такой,

В Парке Победы, наверное,
чисто. Весь снег - убран... :lol: ;-)
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§ Добринцофф
Re: Последствия снегопада, или как справляются коммунальные...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6879
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.12.19 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Немцы звонят плачутся, проблема у них Рождество,а снега нет и +15 на улице.
Фотки им скидываю наших сугробов.
А я бы с удовольствием хоть раз НГ справил без снега и при +15,задолбали эти сугробы.
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* директор пляжа
Re: Последствия снегопада, или как справляются коммунальные...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 327
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 24.12.19 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что за нытики. вы в европе живете? никогда он своевременно не убирался. почему в этом году должно быть чудо? разве не понимает автор что за 2 дня 2 месячная норма выпала или это сложно. на втором фото знак уступи дорогу выезд с какого то предприятия. конкретно автору он жизненно-важно необходим, без него кони не ходят или что? Слюни развели.
Дождь пойдет летом писать будут что вода не уходит?
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* alex_60
Последствия снегопада, или как справляются коммунальные службы
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6583
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
А я бы с удовольствием хоть раз НГ справил без снега и при +15,задолбали эти сугробы.


кто мешает, на самолет и теплые края.
встреча Нового года под пальмой.
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* alex_60
Последствия снегопада, или как справляются коммунальные службы
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6583
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а Снег это просто прекрасно.
предчувствие Нового года.
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