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§ NG.kz
Покинут ли снег и метель Костанайскую область в ближайшие дни?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37600
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.12.19 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во вторник, 24 декабря, на территории Костанайской области утром и днём местами ожидается снег, метель и туман. Ветер юго-западный, западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура ночью, предположительно, -8...-13, местами -16...-20 градусов.
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* alex_60
Re: Покинут ли снег и метель Костанайскую область в ближайшие...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6583
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с утра не покинули,снег и метель,
пришлось опять лопатой махать.
вместо физзарядки.
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