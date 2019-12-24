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≡ Аким Костанайской области - "задолженности в области по заработной плате нет". А по факту?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аким Костанайской области - "задолженности в области по заработной плате нет". А по факту?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37600
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.12.19 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совсем недавно глава региона Архимед МУХАМБЕТОВ утверждал, что в Костанайской области задолженности по выплате заработной плате нет. 21 декабря в официальной группе ОО "Центр защиты прав потребителей г.Рудного" был размещён вопрос Анны МАКСИМОВОЙ следующего содержания - "У меня вопрос.
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* abaika95
Re: Аким Костанайской области - "задолженности в области по...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2298
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.12.19 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень уважаю Сталкера за его компетентность в вопросах юриспрюденции) за его безкопромиссность и за то что не стал нашим местечковым "грантоедным" оппозиционщиком (жму руку)


Но иногда в попытке докопатся до всех и вся во власти (как с примером бессмысленных голосовалок в сети и звучания имени Бауржан) Сталкер пытается натянуть сову на глобус)

Переходим по ссылке которую он указал и что же?)

В итоге оказывается человек просто не смог написать акиму обращение и попросил ЦЗПП ?)

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