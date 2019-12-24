abaika95 Re: Аким Костанайской области - "задолженности в области по... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2298

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:36 Очень уважаю Сталкера за его компетентность в вопросах юриспрюденции) за его безкопромиссность и за то что не стал нашим местечковым "грантоедным" оппозиционщиком (жму руку)





Но иногда в попытке докопатся до всех и вся во власти (как с примером бессмысленных голосовалок в сети и звучания имени Бауржан) Сталкер пытается натянуть сову на глобус)



Переходим по ссылке которую он указал и что же?)



В итоге оказывается человек просто не смог написать акиму обращение и попросил ЦЗПП ?)



