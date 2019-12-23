Vit Re: Последствия снегопада, или как справляются коммунальные... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8701

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:14 Весь город такой, Весь. Автор я часто в столице бывают. Незнаю вас это успокоет или нет, но там Таже беда. Они месяц вывозили ноябрьский снег очень усердно. А тут бац за эти дни опять намело. Весь Казахстан не справляется с снегом. Хотя это неправильное выражение. Так обычно говорят когда видят как усердно работают дорожные службы. Но встретить уборщик это большая редкость. Они видимо все снегоуборщики трудятся круглые сутки не покладая рук только в липовых отчетах