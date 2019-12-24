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§ Сталкер
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 409
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 24.12.19 - 02:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем привет.
Хотелось бы прочитать комментарий редакции по поводу цензуры и фильтрации комментариев в ветке Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по эксплуатации рудненского колеса обозрения открыли новые обстоятельства в работе скандального аттракциона
Почему так происходит? Политика редакции? Просто "политика" и всё? Что хотим, то и делаем? На то и политика типа?!...))))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4618
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 03:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:

Ответил в личку :-)
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§ Сталкер
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 409
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 24.12.19 - 03:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ответил в личку

Спасибо! Иду читать. Но я "археолог" упёртый, хочу суть понять, что это было - а для этого хотелось бы чтобы ответили модеры, которые тут злоупотребляют клавишей "Delete"...))) а потом как девицы наилегчайшего поведения - передумывают... Если будет "без комментариев" - вообще без обид...)))
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2298
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.12.19 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Безномерковый Сталкер разбушевался не на шутку) Николай ответ на ваш вопрос простой,наши комменты с Алексом там были не по теме обсуждения, их надо было просто во флуд перенести,поэтому и почистили их)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6583
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
там были не по теме обсуждения, их надо было просто во флуд перенести,поэтому и почистили их)


лучше промолчу.
он то прочитал что там было написано,
а прикидывается что не видел.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2298
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.12.19 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//он то прочитал что там было написано,а прикидывается что не видел.//



Ааа вот так даже) ну я не думаю что Сталкер просто "играет" в оскорбленного бунтаря против цензуры) точнее надеюсь на это..)
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