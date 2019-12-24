Сталкер Флуд и оффтопик (часть 4) #7173





(Полноправные пользователи) Сообщений: 409

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 03:05 Цитата: maxsaf:

Ответил в личку

Спасибо! Иду читать. Но я "археолог" упёртый, хочу суть понять, что это было - а для этого хотелось бы чтобы ответили модеры, которые тут злоупотребляют клавишей "Delete"...))) а потом как девицы наилегчайшего поведения - передумывают... Если будет "без комментариев" - вообще без обид...)))