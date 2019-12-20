Цитата: maxsaf:

А можно аудит - на скамью к остальным?))

Судебных экспертов не получилось. За дачу ЗАВЕДОМО ложного заключения СУДЕБНОЙ экспертизы - и не получилось. С этими "аудиторами" такая же история будет. Ксерокопия с чего там - вопрос десятый, это вопрос ПОДЛОГА, кто и что там подменял - гербовых печатей на билетах достаточно бы было. И самого факта работы, "тестовых испытаний" - но не у нас. Тут одни полумеры на каждом шагу - и это в лучшем случае. Закона и порядка нет и близко, один государственный воровской паханат (почти по каждому делу). Обидно на это всё смотреть, очень обидно, и до сих пор не пойму - зачем оно мне надо (это в целом, не о колесе, но колесо туда же)...