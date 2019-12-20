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≡ Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по эксплуатации рудненского колеса обозрения открыли новые обстоятельства в работе скандального аттракциона		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по эксплуатации рудненского колеса обозрения открыли новые обстоятельства в работе скандального аттракциона
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37598
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.12.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иск руководителя центра защиты прав потребителей Рудного Николая Гиньятова к заместителю акима города Елене СКАРЕДИНОЙ рассматривается в специализированном административном суде. Гиньятов обвиняет чиновницу в незаконном ограничении права доступа к информации.
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§ Сталкер
Re: Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 409
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 23.12.19 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
всеровно кажется не простит...)

Не поверите, грубо отвечать не буду - но мне лично параллельно на одного из пронумерованных. Я запомнил писанину в теме про сельский акимат и принудительную подписку. После той темы - всё понятно, кто есть Алекс, пусть хоть за непрощается...)))))) Одним больше, одним меньше - в моих масштабах это так, фигня просто...)))))
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§ alex_60
Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по эксплуатации рудненского колеса обозрения открыли новые обстоятельства в работе скандального аттракциона
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6578
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.12.19 - 23:45
Комментарий удален модератором.
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§ alex_60
Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по эксплуатации рудненского колеса обозрения открыли новые обстоятельства в работе скандального аттракциона
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6578
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.12.19 - 23:50
Комментарий удален модератором.
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§ abaika95
Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по эксплуатации рудненского колеса обозрения открыли новые обстоятельства в работе скандального аттракциона
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2295
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.12.19 - 23:51
Комментарий удален модератором.
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§ Сталкер
Re: Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 409
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 24.12.19 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько удалённых комментариев модератором. Сразу три - и подряд. Два от "alex_60" и один "abaika95"? Что тут происходит? Наверное, надо через неделю зайти и прочитать, что удалено было - пока тут апелляция рассмотрит и т.д.?! Или просто неприятно такое видеть - честно скажу. Разочаровывает "НГ", потихоньку, но разочаровывает. Заигрались с цензурой.
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§ maxsaf
Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по эксплуатации рудненского колеса обозрения открыли новые обстоятельства в работе скандального аттракциона
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4618
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Некрасиво это.

А в суде реальном - красиво? ))
А можно надеяться на апелляцию после гос. аудита? Явно же мутная тема с билетами.
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§ Сталкер
Re: Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 409
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 24.12.19 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Там бывает... тошнит...

Цитата:
maxsaf:
А можно надеяться на апелляцию после гос. аудита?

Гос. аудит ни на что не ответил. То, что они там понаписали - к делу не особо пришьёшь, скользко и мокро, как судебные эксперты изначально прикрывали - это тоже самое... С билетами был подлог, именно служебный подлог - аудит считал ПОДЛИННЫЕ билеты, а посетителям реализовывались КСЕРОКОПИИ с них, с печатью гербовой... Отвечать будет антикорр - крайний срок среда. Или дело уйдёт в следственный суд области (подробности пока написать не могу). Но суть есть тут Афёра... Ксерокопии вместо подлинных, а потом если что поменяем...
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§ maxsaf
Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по эксплуатации рудненского колеса обозрения открыли новые обстоятельства в работе скандального аттракциона
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4618
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:

Черно-белые билеты не являются ксерокопией с цветных. На цветных колесо расположено под углом. Но сути это не меняет. А можно аудит - на скамью к остальным?))
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§ Сталкер
Re: Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 409
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 24.12.19 - 00:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А можно аудит - на скамью к остальным?))

Судебных экспертов не получилось. За дачу ЗАВЕДОМО ложного заключения СУДЕБНОЙ экспертизы - и не получилось. С этими "аудиторами" такая же история будет. Ксерокопия с чего там - вопрос десятый, это вопрос ПОДЛОГА, кто и что там подменял - гербовых печатей на билетах достаточно бы было. И самого факта работы, "тестовых испытаний" - но не у нас. Тут одни полумеры на каждом шагу - и это в лучшем случае. Закона и порядка нет и близко, один государственный воровской паханат (почти по каждому делу). Обидно на это всё смотреть, очень обидно, и до сих пор не пойму - зачем оно мне надо (это в целом, не о колесе, но колесо туда же)...
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§ Сталкер
Re: Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 409
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 24.12.19 - 01:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Черно-белые билеты не являются ксерокопией с цветных

Кстати, да. Очень существенное замечание. А я почему то воспринял, что ксерокопии черно-белые толкали с оригинальных подотчётных! Видимо так, проще было логически объяснить, что тогда происходило. А оказывается, ещё хуже - два дизайна было, и на черно-белых имелся синий мокрый оттиск гербовой печати КГП.
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§ Сталкер
Re: Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 409
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 24.12.19 - 01:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В любом случае - это ОПГ, это казнокрады и мошенники засели в акимате Рудного. 700 тысяч из миллиона долларов похитили на строительстве. И потом "тестовые испытания" на живых людях и хищение средств с продажи билетов. За это отвечать надо. Уголовно и по полной. И всей этой банде. Печально ведь то, что на скамье подсудимых будут лишь одни шестёрки!
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§ Сталкер
Re: Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 409
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 24.12.19 - 02:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Серый волк

Этот коммент //Какое дешманское жульё!...// тоже был удалён. Спустя время - восстановили его. Нарушается вся цепочка рассуждений и обсуждения. Нумерованные типа там логически чуть ли не превосходили оппонента, то есть меня... Зачем модеры это делают?! Я в непонятках... Играетесь? Я играться вот точно не буду...))) Но вопросы пронумерованного, не по делу, а личные - например, из каких средств я существую - модер пропускает! Не удаляет. Как важно это же для ветки...))) Возражения других людей на такие провокации - модер банит. Странно как-то...))) Проституция политическая почти...))) Надо все темы просмотреть теперь... И если чо-ооо - хлопнуть дверью...)))
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§ Сталкер
Re: Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 409
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 24.12.19 - 02:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь меня ещё забаньте или удалите - для полноты картины, чтобы кашу из обсуждения сделать, нужную кашу... От кого от кого, но от "НГ" этого детского сада я никак не ожидал... Бинго!... Редко так пишу - но тут действительно по-мне "бинго"!...
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