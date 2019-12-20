Сталкер Re: Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по... #30





(Полноправные пользователи) Сообщений: 401

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:42 Цитата: abaika95:

всеровно кажется не простит...)

Не поверите, грубо отвечать не буду - но мне лично параллельно на одного из пронумерованных. Я запомнил писанину в теме про сельский акимат и принудительную подписку. После той темы - всё понятно, кто есть Алекс, пусть хоть за непрощается...)))))) Одним больше, одним меньше - в моих масштабах это так, фигня просто...)))))