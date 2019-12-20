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≡ Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по эксплуатации рудненского колеса обозрения открыли новые обстоятельства в работе скандального аттракциона		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по эксплуатации рудненского колеса обозрения открыли новые обстоятельства в работе скандального аттракциона
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37598
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.12.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иск руководителя центра защиты прав потребителей Рудного Николая Гиньятова к заместителю акима города Елене СКАРЕДИНОЙ рассматривается в специализированном административном суде. Гиньятов обвиняет чиновницу в незаконном ограничении права доступа к информации.
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* Сталкер
Re: Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 401
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 23.12.19 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
всеровно кажется не простит...)

Не поверите, грубо отвечать не буду - но мне лично параллельно на одного из пронумерованных. Я запомнил писанину в теме про сельский акимат и принудительную подписку. После той темы - всё понятно, кто есть Алекс, пусть хоть за непрощается...)))))) Одним больше, одним меньше - в моих масштабах это так, фигня просто...)))))
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§ alex_60
Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по эксплуатации рудненского колеса обозрения открыли новые обстоятельства в работе скандального аттракциона
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6578
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.12.19 - 23:45
Комментарий удален модератором.
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§ alex_60
Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по эксплуатации рудненского колеса обозрения открыли новые обстоятельства в работе скандального аттракциона
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6578
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.12.19 - 23:50
Комментарий удален модератором.
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§ abaika95
Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по эксплуатации рудненского колеса обозрения открыли новые обстоятельства в работе скандального аттракциона
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2295
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.12.19 - 23:51
Комментарий удален модератором.
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* Сталкер
Re: Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 401
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 24.12.19 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько удалённых комментариев модератором. Сразу три - и подряд. Два от "alex_60" и один "abaika95"? Что тут происходит? Наверное, надо через неделю зайти и прочитать, что удалено было - пока тут апелляция рассмотрит и т.д.?! Или просто неприятно такое видеть - честно скажу. Разочаровывает "НГ", потихоньку, но разочаровывает. Заигрались с цензурой.
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* maxsaf
Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по эксплуатации рудненского колеса обозрения открыли новые обстоятельства в работе скандального аттракциона
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4616
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Некрасиво это.

А в суде реальном - красиво? ))
А можно надеяться на апелляцию после гос. аудита? Явно же мутная тема с билетами.
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