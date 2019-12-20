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≡ Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по эксплуатации рудненского колеса обозрения открыли новые обстоятельства в работе скандального аттракциона		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по эксплуатации рудненского колеса обозрения открыли новые обстоятельства в работе скандального аттракциона
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37598
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.12.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иск руководителя центра защиты прав потребителей Рудного Николая Гиньятова к заместителю акима города Елене СКАРЕДИНОЙ рассматривается в специализированном административном суде. Гиньятов обвиняет чиновницу в незаконном ограничении права доступа к информации.
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§ abaika95
Re: Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2295
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.12.19 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//По гражданским делам по колесу обозрения - есть представитель ЦЗПП, он участвует. Что не так?//




Да нет просто...я думаю вам выше надо расти а для этого иногда нужно лицом на таких делах "посветить") тем более в статье написано что обращение от руководителя ЦЗПП и везде фамилия руководителя фигурирует) получается вы от физ лица подавали обращение и иск или от имени организации?) Немного непонятно вот тут)
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* Сталкер
Re: Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 401
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 20.12.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вы судитесь от того что Скаредина ответила "идёт следствие" вместо "проверка гос.аудита"?)

Это дело административное. По ст.456-1 ч.1 КРКобАП - отказ в предоставлении информации. И не более. В данном конкретном случае заявление было подано потому что Скаредина не ответила по существу заданного вопроса по билетам, сославшись на несуществующее досудебное расследование по реализации билетов.

Утрировать не надо, я же чётко написал. Это сейчас она в суде говорит - шло не досудебное расследование по билетам, а аудит (в официальном ответе пишет, что не ответит, так как следствие).

На момент ответа (5 декабря) ни того ни другого не было (аудит шёл с 6 по 12 декабря). Если не могла ответить на тот момент, так как шёл аудит, то согласно закону, в таких случаях надо ответить так - срок рассмотрения обращения продлён, ответим по завершении проверки, ждите. Всего лишь.

А тут чётко был ответ - ответить не можем, так как тайна следствия и всё такое (досудебное расследование, которого нет). То есть отказано в предоставлении ответа по существу заданного вопроса - как раз ст.456-1 КРКобАП и регламентирует этот вопрос. Дело АДМИНИСТРАТИВНОЕ и конкретно по этому вопросу.
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* Сталкер
Re: Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 401
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 20.12.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
тем более в статье написано что обращение от руководителя ЦЗПП и везде фамилия руководителя фигурирует) получается вы от физ лица подавали обращение и иск или от имени организации?) Немного непонятно вот тут)

А это проблема правоприменительной практики по административным делам по ст.456-1 ч.1 КРКобАП. Противоречие существенное в самом законе есть. Обращение в адрес Скарединой было направлено от имени общественного объединения и подписано было мною как должностным лицом организации. То есть запрос был от юридического лица. Но в суд заявления по ст.456-1 ч.1 КРКобАП вправе подать ТОЛЬКО физические лица. Вот такая вот коллизия (сейчас, кстати, занимаюсь этим вопросом - прошу инициировать рассмотрение вопроса о внесении изменений в КРКобАП и соблюсти в этой части конституционный принцип равенства всех перед законом и судом, чтобы юридические лица также вправе были подать заявление по ст.456-1 ч. КРКобАП в суд). Это действительно сейчас спорный вопрос.
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§ abaika95
Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по эксплуатации рудненского колеса обозрения открыли новые обстоятельства в работе скандального аттракциона
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2295
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.12.19 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А тут чётко был ответ - ответить не можем, так как тайна следствия и всё такое (досудебное расследование, которого нет). То есть отказано в предоставлении ответа по существу заданного вопроса - как раз ст.456-1 КРКобАП и регламентирует этот вопрос. Дело АДМИНИСТРАТИВНОЕ и конкретно по этому вопросу.//



Не утрирую,но на деле выходит что.....
Ай ладно обидетесь еще)

Все понятно.)
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§ abaika95
Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по эксплуатации рудненского колеса обозрения открыли новые обстоятельства в работе скандального аттракциона
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2295
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.12.19 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Это действительно сейчас спорный вопрос//



Вот поэтому было и непонятно) спасибо что разъяснили)
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* Сталкер
Re: Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 401
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 20.12.19 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
но на деле выходит что.....

Ничего на деле не выходит! Не додумываете))))) Чётко же пишу - административка, отказ в предоставлении информации. Информацию же просил - значит, нужна была. А тут её не дали под надуманным предлогом - формально не дали, формально подал по факту того, что не дали. Ради чего этот суд? Да ради суда, что информацию не дали, сама суть ст.456-1 КРКобАП в этом...)))))) Но информация мне всё равно нужна - иначе бы не просил её столько времени.
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§ alex_60
Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по эксплуатации рудненского колеса обозрения открыли новые обстоятельства в работе скандального аттракциона
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6578
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.12.19 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
колесо, колесо.
мы на чертовом крутились колесе...
мне наше , советское ,всегда нравилось, воздух, вращайся смотри.
Вон река Тобол, вон люди идут..машина Жигули едет.
а эти кабинки.
вот в германиях тоже кабинки.
сел с детьми раз.
оборот за тридцать секунд.
фигня.

[Исправлено: alex_60, 20.12.2019 - 13:10]
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§ сайлау курманов
Re: Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3344
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 20.12.19 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Колесо крутилось несколько дней , в соцсетях у некоторых есть фотки с этого самого колеса, билетов продано на приличную сумму. Так вот видимо тянут что бы напечатать эти злосчастные билеты и положить на место, таким образом выйти сухими из воды, однако факт продажи был и есть живые свидетели
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§ Alehander
Re: Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по...
Alehander


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 07.08.19
Отправлено: 20.12.19 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Значит отдельный человечек, сидел в отдельной кассе. Но никто не знает кто он? Скажу так, я был там вечером. Колесо уже не принимало посетителей. Но касса сдавала кассу. Там был не один человек. А двое. Кассир. И тот кто принимал, выручку. Обе женщины. Был листок, по которому сверялись. Это я лично видел через окно этой будочки с названием Касса. При большом желании все можно найти. Если только документы не уничтожены.
По поводу билетов. НГ пишет что билеты покупала.И на кпп их забрали. В другой статье есть информация о том, что билеты были возвращены опять в кассу. Та-дам! и вот билетов уже не 3000, а немного больше.
- Итого? здесь? Странно, ему больше всех получать, а он не пришел...

Итого: 3000*500= 1500 000.
А колесо прикрыли только через две недели. Продолжаем считать?
3000*500*14= 21 000 000. Может быть теперь станет понятным какие инвестиции защищают акиматовские работники
6 млн за вечер - на других аттракционах... хорошая такая бизнес-идея
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§ pro100tak
Re: Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по...
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 412
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 21.12.19 - 02:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тема мутная и, в то же время, довольно интересная. Госаудит pro100tak не соскакивает с нарушений, которые даже рядом не стоят, а здесь его не видно - всего лишь не нашел недостатка или излишков билетов. Сами они так не обнаружили или их вразумили, это икс3. "сколько было куплено билетов и где они сейчас находятся" - такой ответ, ну pro100 супер. Правда, вызывает он столько вопросов. По идее билеты в урне, но вот был ли их учет вместе с корешками, точно ли типография изготовила 3000 билетов, были ли они как типа бланки хоть какой-то отчетности-учета? Последний мой вопрос может и некорректен, но их же могли на цветном принтере размножить? С расчетом на будущее. А изготовленные в типографии оказались без плюс-минус. Что-то как-то все это напоминает историю с продажами билетов в Провал непревзойденным Остапом Бендером. А вдруг, в нашем случае, его сумели превзойти? Ну тогда у нас тоже надо поставить памятник нашим бендерам, такой, ни на кого не похожий.
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* Сталкер
Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по эксплуатации рудненского колеса обозрения открыли новые обстоятельства в работе скандального аттракциона
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 401
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 21.12.19 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
По идее билеты в урне, но вот был ли их учет вместе с корешками, точно ли типография изготовила 3000 билетов

КГП "Городской парк культуры и отдыха" акимата г.Рудного по договору с корпорацией "SANA" заказал 3000 билетов именно на этот аттракцион. По имеющимся сведениям, первые дни продавались цветные билеты, изготовленные по заказу, и они же забирались у посетителей на входе (об этом как раз тут и написано - корреспондент "НГ" купил этот билет и его же забрали на входе, а не оторвали от него корешок). И именно эти билеты якобы сейчас все на месте, все 3000 штук. Ну как бы так и должно быть при такой схеме реализации - продали, забрали в том же виде назад.

Последующее время реализовывались КСЕРОКОПИИ с этих билетов, зачастую небрежные, с неровно обрезанными краями. Разумеется, не пронумерованные.

На этих ксерокопиях с оборотной стороны был проставлен мокрый синий оттиск ГЕРБОВОЙ печати с надписью "Коммунальное государственное предприятие "Городской парк культуры и отдыха акимата г.Рудного".

Эти билеты на входе не забирались, оставались у посетителей. До сих пор остались у некоторых людей на руках. Фотографии этих билетов и оттисков печати разместили здесь Афёра акимата Рудного с билетами на колесо оборзения

[Исправлено: Сталкер, 21.12.2019 - 10:39]
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* Сталкер
Re: Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 401
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 23.12.19 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Расскажите им! :lol: Они очень хотят знать!

Ничего не понял. Вроде коммент же был удалён. Не заметить такой коммент я не мог. Сейчас вижу. Что-то тут странное происходит. По сути - да, разбежался докладывать пронумерованным, за какой счёт существую, ждут, что отвечу - Госдеп США спонсирует...))))) Путают личное и общественное... Долго, видимо, в суть не въедут...
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§ abaika95
Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по эксплуатации рудненского колеса обозрения открыли новые обстоятельства в работе скандального аттракциона
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2295
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.12.19 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//По сути - да, разбежался докладывать пронумерованным, за какой счёт существую, ждут, что отвечу - Госдеп США спонсирует.../



Ой зря Сталкер....Серому подпевать моветон,ну дело ваше конечно)
Но уж использовать его словечки в своей риторике в особенности по отношению к вопрошаещему Алексу это полнейшее КЮ)




Алекс такое не прощает как мне кажется)
Покрестился, всеровно кажется не простит...)
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* maxsaf
Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по эксплуатации рудненского колеса обозрения открыли новые обстоятельства в работе скандального аттракциона
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4616
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.12.19 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер: Ничего не понял. Вроде коммент же был удалён. Не заметить такой коммент я не мог. Сейчас вижу. Что-то тут странное происходит

А чего странного? Суд первой инстанции удаляет, потом апелляция, дальше сами знаете ))
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* Сталкер
Re: Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 401
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 23.12.19 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А чего странного? Суд первой инстанции удаляет, потом апелляция, дальше сами знаете ))

До сих пор пока не вник в эту систему тут на "НГ". Точно помню, что Серый писал - видел как "комментарий удалён модератором". Дел просто много. Но такие темы, как эта, отслеживаю до запятой. Модератор почему-то не счёл нужным удалить вопрос одного из пронумерованных - на какой счёт лично я существую. А тот коммент, на который только что я ответил, точно - был удалён, а сейчас появился. Но потихоньку, вроде, начинаю, понимать...))))) Оказывается, тут и апелляция непонятная есть. То бишь некая цензура что ли? Которая первоначально бахнет пользователя, а потом раз - не права первая инстанция, я передумала...))))) Некрасиво это.
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