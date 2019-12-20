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maxsaf:
А чего странного? Суд первой инстанции удаляет, потом апелляция, дальше сами знаете ))
До сих пор пока не вник в эту систему тут на "НГ". Точно помню, что Серый писал - видел как "комментарий удалён модератором". Дел просто много. Но такие темы, как эта, отслеживаю до запятой. Модератор почему-то не счёл нужным удалить вопрос одного из пронумерованных - на какой счёт лично я существую. А тот коммент, на который только что я ответил, точно - был удалён, а сейчас появился. Но потихоньку, вроде, начинаю, понимать...))))) Оказывается, тут и апелляция непонятная есть. То бишь некая цензура что ли? Которая первоначально бахнет пользователя, а потом раз - не права первая инстанция, я передумала...))))) Некрасиво это.