Цитата: pro100tak:

По идее билеты в урне, но вот был ли их учет вместе с корешками, точно ли типография изготовила 3000 билетов

КГП "Городской парк культуры и отдыха" акимата г.Рудного по договору с корпорацией "SANA" заказал 3000 билетов именно на этот аттракцион. По имеющимся сведениям, первые дни продавались цветные билеты, изготовленные по заказу, и они же забирались у посетителей на входе (об этом как раз тут и написано - корреспондент "НГ" купил этот билет и его же забрали на входе, а не оторвали от него корешок). И именно эти билеты якобы сейчас все на месте, все 3000 штук. Ну как бы так и должно быть при такой схеме реализации - продали, забрали в том же виде назад.



Последующее время реализовывались КСЕРОКОПИИ с этих билетов, зачастую небрежные, с неровно обрезанными краями. Разумеется, не пронумерованные.



На этих ксерокопиях с оборотной стороны был проставлен мокрый синий оттиск ГЕРБОВОЙ печати с надписью "Коммунальное государственное предприятие "Городской парк культуры и отдыха акимата г.Рудного".



Эти билеты на входе не забирались, оставались у посетителей. До сих пор остались у некоторых людей на руках. Фотографии этих билетов и оттисков печати разместили здесь Афёра акимата Рудного с билетами на колесо оборзения



[Исправлено: Сталкер, 21.12.2019 - 10:39]