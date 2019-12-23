abaika95 Султанов: Принятый в РФ закон о предустановке российского софта на гаджеты противоречит соглашениям ЕАЭС #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2295

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:28 Цитата-//у одной у меня вызывает ухмылку//







Наверно только у вас) да может еще у подростков вступивших в возраст пубертатного периода) ну написано на номере АМ мало ли на них всякого пишут, АМ и АМ)





Сейчас кто-то хихикает в голос)