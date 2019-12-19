ACROS Re: Для акимата един в двух лицах #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 59

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:42 Против лома нет приёма, кроме другого лома. Реально это выглядит так: надо решать вопросы традиционными для делового мира Казахстана способами: обзаводится этому предпринимателю "нужными" связями, башлять чиновникам принимающим решения, делать дорогие подарки им, организовавать соместные охоты и турпоездки, женить сына или выдать дочь за семью "нужных" людей, вводить их в долю своего бизнеса и так далее и тому подобное. Можно конечно и через самый гуманный и самый справедливый суд на свете: но это долго, нервно, нудно и более затратно и никто ( кроме ГАРАНТА Конституции) вам не гарантирует СВЕТ в конце тоннеля.