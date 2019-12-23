Vit Re: Арестовывать на 5 суток должников по алиментам предложили в... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8699

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:23 А кто нибудь из правительства конкретно работали с должниками персонально с каждым? Кто эти должники? Почему? Каждый случай может быть по разному трагичен. И очень часто в них замешены хитрые искустницы притворяться женщины.