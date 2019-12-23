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≡ Французская киноактриса и зоозащитница Брижит Бардо...		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Французская киноактриса и зоозащитница Брижит Бардо...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37598
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.12.19 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Французская киноактриса и зоозащитница Брижит Бардо обратилась с открытым письмом к президенту Казахстана, призвав заменить практику уничтожения бродячих животных на их стерилизацию и чипирование. Нужно ли прислушаться к этой просьбе?
Результаты опроса

§ Lex
Re: Французская киноактриса и зоозащитница Брижит Бардо...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 380
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 23.12.19 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бродячих людей в таком случае тоже можно отстреливать, они поумнее собак 😁.
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