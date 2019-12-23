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§ NG.kz
Арестовывать на 5 суток должников по алиментам предложили в МВД
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37598
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.12.19 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Должников по алиментам предложили арестовывать на пять суток, чтобы с ними могли встретиться и провести работу судебные исполнители. Такую инициативу на правительственном часе в Мажилисе озвучил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев.
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§ Lex
Re: Арестовывать на 5 суток должников по алиментам предложили в...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 380
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 23.12.19 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это говорит об одном. Дубы сидят в парламенте. Напоминает фильм "Тупой и ещё тупее". Соревнования проводят походу.
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§ abaika95
Арестовывать на 5 суток должников по алиментам предложили в МВД
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2290
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.12.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//это говорит об одном. Дубы сидят в парламенте. Напоминает фильм "Тупой и ещё тупее". Соревнования проводят походу.//



Правительство наше,иногда конечно надо ругать а в некоторых случаях просто необходимо,но думаю ругательства должны быть за дело и чемто аргументированы) а не в порядке истерики и хронического...)
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§ Гога
Арестовывать на 5 суток должников по алиментам предложили в МВД
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1839
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 23.12.19 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну не смог удержаться - 78 от 1864 - это есть 4,18 % всего , но никак не 9% .
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§ лимон
Арестовывать на 5 суток должников по алиментам предложили в МВД
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1184
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 23.12.19 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Ну не смог удержаться - 78 от 1864 - это есть 4,18 % всего , но никак не 9% .


"Говорите 1 200, никто не говорит 600-700. Кто будет мерить? Правильно?" © сами знаете кто :-)
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§ Vit
Re: Арестовывать на 5 суток должников по алиментам предложили в...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8699
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.19 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто нибудь из правительства конкретно работали с должниками персонально с каждым? Кто эти должники? Почему? Каждый случай может быть по разному трагичен. И очень часто в них замешены хитрые искустницы притворяться женщины.
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