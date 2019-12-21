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§ NG.kz
Служба спасения - не смогли дозвониться!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37598
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.12.19 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня пытался вызвать спасателей (машина застряла), звонил в 112. Соединили со службой ikomek. Дальше было много попыток. Но ни одной успешной.
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§ лимон
Служба спасения - не смогли дозвониться!
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1184
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 23.12.19 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:
а их бесячая ночная рассылка смс вообще добивает просто


при наличии смартфона это решается на раз-два, добавлением номера в заблокированные, на кнопочном телефоне смс оповещение ставиться в беззвучный режим
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