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≡ "Пока я не готов работать главным тренером". Жумаскалиев - о своем будущем в "Тоболе", Бабаяне и трансферах		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Пока я не готов работать главным тренером". Жумаскалиев - о своем будущем в "Тоболе", Бабаяне и трансферах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37598
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.12.19 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спортивный директор "Тобола" Нурбол Жумаскалиев в интервью пресс-службе клуба объяснил, почему отказался от должности главного тренера клуба, объяснил выбор Григория Бабаяна и прокомментировал решение о расставании с некоторыми игроками.
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* юля елиссева
Re: "Пока я не готов работать главным тренером"....
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1476
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 23.12.19 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Максима Низовцева на прощальный матч позовите. По-скотски с ним обошелся в своё время ДАО. А ведь Низовцев наш, кустанайский.
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