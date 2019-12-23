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§ NG.kz
Нигматулин о спорах вокруг проекта Кодекса о здоровье: Не надо торопиться с выводами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37598
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.12.19 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин сообщил на своей странице в Твиттере, что сейчас преждевременно делать выводы о нормах проекта Кодекса о здоровье, которые активно обсуждаются в обществе.
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§ abaika95
Нигматулин о спорах вокруг проекта Кодекса о здоровье: Не надо торопиться с выводами
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2290
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.12.19 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Действительно, в правительственном варианте есть нормы, вызывающие неоднозначную оценку населения. Но не надо торопиться с выводами. В Мажилисе ещё предстоит большая работа по обсуждению Кодекса с участием НПО и экспертов", – написал Нурлан Нигматулин.//


Действительно,там некоторые неоднозначные пункты нужно дорабатывать)

Как например наделение правом врача первичной медико-санитарной помощи правом постановки диагноза психического,поведенческого расстройства)
Очень спорное нововведение)

[Исправлено: abaika95, 23.12.2019 - 11:49]
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