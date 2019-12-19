dandiv Re: Пломба стоимостью 2 млн тенге #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 835

Регистрация: 03.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:00 Интересная ситуация получается... а можно по подробнее? К примеру у меня когда вводную линию меняли до счетчика, так электрики запломбировали только ящик для счетчика, а сам счетчик сказали что нет необходимости пломбировать. Теперь мне нужно счетчик менять (нет смысла на поверку возить - по времени и деньгам дороже обойдется). Мне теперь на видео снимать действия электриков как они снимают пломбу с короба чтобы потом проблем не было? И вопрос, а на счетчик они должны пломбу вешать?

p/s Работники у электриков еще те... даже крышку на счетчик не могут ровно надеть. Вводные провода при мне затягивали с "явным приложением сил", но почему-то я двумя пальцами провод из счетчика вынул - потом сам затянул при контролере, который кстати говорил что у них специалисты работают и делают все качественно. По мне, так руки по отрывать нужно таким специалистам и взять на работу тех, кто может качественно работать.