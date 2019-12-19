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§ NG.kz
Пломба стоимостью 2 млн тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37591
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.12.19 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Более 2 млн тенге взыскали с ИП Жанат Доскеевой из поселка Алтын Дала Костанайского района за то, что в своем магазине она пользовалась электроэнергией без опломбированного счетчика. Такое решение принял Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области, рассматривая иск ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр». Доскеевы считают, что суд отнесся к делу формально, и уже полгода ищут справедливость в различных инстанциях.
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§ Гога
Re: Пломба стоимостью 2 млн тенге
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1838
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.12.19 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
а попросил меня сходить за своим коллегой в школу.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=701&storyid=25759
---Подозрительный момент. Много чего можно успеть сделать за время отсутствия.
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§ сайлау курманов
Re: Пломба стоимостью 2 млн тенге
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3344
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 20.12.19 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот случай когда девушку из деревни вывести можно, а деревню из девушки нельзя, на моей памяти много случаев когда контролёры пытались мудрить с этими пломбами и актировали по самое не хочу. Нельзя контролёров пускать к приборам учёта.
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§ dandiv
Re: Пломба стоимостью 2 млн тенге
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 835
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 22.12.19 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересная ситуация получается... а можно по подробнее? К примеру у меня когда вводную линию меняли до счетчика, так электрики запломбировали только ящик для счетчика, а сам счетчик сказали что нет необходимости пломбировать. Теперь мне нужно счетчик менять (нет смысла на поверку возить - по времени и деньгам дороже обойдется). Мне теперь на видео снимать действия электриков как они снимают пломбу с короба чтобы потом проблем не было? И вопрос, а на счетчик они должны пломбу вешать?
p/s Работники у электриков еще те... даже крышку на счетчик не могут ровно надеть. Вводные провода при мне затягивали с "явным приложением сил", но почему-то я двумя пальцами провод из счетчика вынул - потом сам затянул при контролере, который кстати говорил что у них специалисты работают и делают все качественно. По мне, так руки по отрывать нужно таким специалистам и взять на работу тех, кто может качественно работать.
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§ alex_60
Re: Пломба стоимостью 2 млн тенге
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6576
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.12.19 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что не пойму, счётчик в ящике
Под пломбами ящик.
А как показания снимать, крышка
Вроде как непрозрачная.
Три года показания не снимали?
Счетчик то сам по любому должен быть опломбирован. .
А на крышке ящика и двух как видно хватит.
Следов взлома нет.
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§ таноми52
Re: Пломба стоимостью 2 млн тенге
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1413
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 22.12.19 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Получается, акт составлял единолично один контролёр, без присутствия хозяина и второго контролёра? Акт с одной подписью разве действителен? Хотя, не сомневаюсь, что второй контролёр, даже не присутствуя при проверке, спокойно подмахнёт. Если ещё им платят и проценты с суммы каждого акта (как премиальные), то и сами пломбу могли сорвать.
И среди контролёров есть бесчестные люди.
Всегда надо быть рядом с ними от начала и до конца проверки.
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