ACROS Re: Шторм уляжется, ветер утихнет - Какой будет погода в... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 59

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:34 Глядя как до сих пор убирают снег ешё с первого ноябрьского снегопада, очевидно что снег с этого бурана будут убирать до весны 2020 года, и остаток этого снега исчезнет вместе с весенними ручейками. Администрация города, ЖКХ города провалили очистную компанию, не подготовились должным образом к зиме. Очевидно , некогда: цифровизация, модернизация сознания, оптимизация сёл и прочее.