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≡ Шторм уляжется, ветер утихнет - Какой будет погода в Костанайской области в ближайшее время?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Шторм уляжется, ветер утихнет - Какой будет погода в Костанайской области в ближайшее время?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37591
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.12.19 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
22 декабря сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидается снег, местами сильный. Местами ожидаются туман, гололед, метель, ветер до 15-20 м/с.
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§ drakon
Re: Шторм уляжется, ветер утихнет - Какой будет погода в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18155
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.12.19 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем в парке Победы,
снег убирали?... :lol: ;-)
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§ alex_60
Шторм уляжется, ветер утихнет - Какой будет погода в Костанайской области в ближайшее время?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6571
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.12.19 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Зачем в парке Победы, снег убирали?..

Каждый день убирают. Так положено.

[Исправлено: alex_60, 22.12.2019 - 15:19]
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§ drakon
Шторм уляжется, ветер утихнет - Какой будет погода в Костанайской области в ближайшее время?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18155
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.12.19 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Каждый день убирают

Под охраной, Спецназа?... :lol: :oops:
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§ Козлов я
Шторм уляжется, ветер утихнет - Какой будет погода в Костанайской области в ближайшее время?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 646
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 22.12.19 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ ACROS
Re: Шторм уляжется, ветер утихнет - Какой будет погода в...
ACROS


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Сообщений: 59
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 22.12.19 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глядя как до сих пор убирают снег ешё с первого ноябрьского снегопада, очевидно что снег с этого бурана будут убирать до весны 2020 года, и остаток этого снега исчезнет вместе с весенними ручейками. Администрация города, ЖКХ города провалили очистную компанию, не подготовились должным образом к зиме. Очевидно , некогда: цифровизация, модернизация сознания, оптимизация сёл и прочее.
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