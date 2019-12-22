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§ NG.kz
Какие продукты нельзя запивать шампанским? Рассказывают диетологи и сомелье
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37591
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.12.19 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любите вы шампанское или нет, но игристое вино в новогоднюю ночь, наверняка, будет на каждом столе. Что говорят специалисты о том, с чем следует, а с чем ни в коем случае не надо сочетать шипучие вина - читайте тут.

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§ alex_60
Re: Какие продукты нельзя запивать шампанским? Рассказывают...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6571
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.12.19 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вывод такой получается, пить одно шампанское и ничего не есть.
Так получается.
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§ Тот самый
Re: Какие продукты нельзя запивать шампанским? Рассказывают...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 286
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 22.12.19 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
пить одно шампанское и ничего не есть.


Или всё есть и пить водку ;-)

Цитата:
Иксперд:К нему не подходит все то, что подается к водке — селедка под шубой, холодец и так далее, — добавила эксперт.
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§ alex_60
Re: Какие продукты нельзя запивать шампанским? Рассказывают...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6571
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.12.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
////Сладкие вина отлично сочетаются с креветкой и даже с воблой.////

С какой воблой интересно.
С сушеной, вяленой, копчёной,
Жареной,приготавденной в духовке.
А то не с той употребить.
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