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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6567
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.12.19 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Время появилось, читаешь всякую хрень.
Вот вчера одна журналистка на пресс-конференции держала табличку " Дайте яду".
Её никто красной краской не обрызгал и не выгнал.
Это России. А нас тут.в нг.

[Исправлено: alex_60, 20.12.2019 - 17:28]
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2286
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.12.19 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Время появилось, читаешь всякую хрень.//



А я два раза пересмотрел эту пресс-конфу)
Незнаю раньше не интересно было а тут прям зашло)
Как Путин от вопросов "уходил" нужно в учебники прописать)
Только ещё заметил,постарел В.В. причем сильно
Мешки под глазами и синеву заретушировали но видно нехорошие впадины-почки
Окончания в словах "проглатывает"-Речевой аппарат уже рушиться и слух

Хоть бы дотянул до 23го

А то что-то неуютно становится от мыслей грядущих((
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6567
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.12.19 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Корпоративы. Новогодние.
Воспоминания же вещь.
Сидим на Уралмаше.
Спирт, танцы.главное до проходной трезвым дойти.
Кус дизельный завод, спирт, разговоры.
Весело было.

[Исправлено: alex_60, 20.12.2019 - 19:25]
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


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Сообщений: 645
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 20.12.19 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1838
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.12.19 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дракон и Гога спят в кроватках

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=36524&viewmode=flat&sortorder=0&start=7140
---- НЕа , дорогой , ездил - домик присматривал.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1838
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.12.19 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1838
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.12.19 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что опять так тихо на форуме. Или после пятницы отдыхают?? Ладно abaika95 подарки дарит в качестве Дедушки Мороза - но где остальные??
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2286
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.12.19 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всю субботу отлеживался) пятница удалась или не удалась) незнаю....)

Подарки никому не дарил......пока)
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 645
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.12.19 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


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Сообщений: 4571
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 21.12.19 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гогик,ПП рецидивистам не светит.
А то гляжу упрел от писанины :lol:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6567
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.12.19 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
НЕа , дорогой , ездил - домик присматривал.

Ты уж определись сначала.
То уже купил, то только
Присматриваешь
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 432
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 21.12.19 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Лиличька, сколько лет, сколько зим!?
Давненько я не хотел счастья с вами пообщаться!Как ваша молодая жизнь?
Все также молодеет, или уже бывают сюрпризы?
И вы все также цветете и пахнете, чтоб я вам завидовал?

8-)
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 432
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 21.12.19 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz

Слыхал что вы были в Европе? Так это правильно что вы вернулись!
Говорили что им не нужны тенге, чтоб я так жил(!), и все цены в ойро?
Так, я представляю как вы намучились, когда искали кто бы мог за вас отдать эти ойро ихним барыгам.
8-)

[Исправлено: Coopidon, 21.12.2019 - 22:11]
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1838
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 22.12.19 - 00:07
Комментарий проходит проверку.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6567
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.12.19 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На новый год вроде не холодно
Будет, 12 градусов, снежок.
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