Coopidon Флуд и оффтопик (часть 4) #7168





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Регистрация: 08.10.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:09 Цитата: kbkz



Слыхал что вы были в Европе? Так это правильно что вы вернулись!

Говорили что им не нужны тенге, чтоб я так жил(!), и все цены в ойро?

Так, я представляю как вы намучились, когда искали кто бы мог за вас отдать эти ойро ихним барыгам.





[Исправлено: Coopidon, 21.12.2019 - 22:11]