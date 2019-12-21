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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 207 из 207«1...205206207
Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6567
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.12.19 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Огнедышащий искал заначку...

Впечатляет.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6567
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.12.19 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Огнедышащий искал заначку...


Нашёл интересно или нет.

[Исправлено: alex_60, 21.12.2019 - 21:43]
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§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 645
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.12.19 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не появлялся больше в теме. Видать ищет... :lol:

Мы уж думали,Алекс, крокодилам спины чешеш. :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6567
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.12.19 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Не появлялся больше в теме.

Значит взялся доски подносить
Соседу.

[Исправлено: alex_60, 21.12.2019 - 22:38]
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6567
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.12.19 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Европе уже Рождество на носу.
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Ответить Новый топик
Страница 207 из 207«1...205206207
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