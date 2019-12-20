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§ NG.kz
Авария на магистральном газопроводе в Костанае ликвидирована
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37589
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.12.19 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подача газа в дома и квартиры костанайцев, живущих в районе Дома печати, возобновлена, сообщил "НГ" начальник отдела ЖКХ акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ.
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§ bugsy
Re: Авария на магистральном газопроводе в Костанае ликвидирована
bugsy


(Пользователи)
Сообщений: 33
Регистрация: 24.08.18
Отправлено: 20.12.19 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
теперь проблема с дорогой, на месте выкопанной ямы!
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§ alex_60
Re: Авария на магистральном газопроводе в Костанае ликвидирована
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6567
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.12.19 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Првезло что тепло было в этот день.
А с дорогой уже ничего не слелашь.
Мороз.
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