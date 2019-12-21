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§ NG.kz
Служба спасения - не смогли дозвониться!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37589
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.12.19 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня пытался вызвать спасателей (машина застряла), звонил в 112. Соединили со службой ikomek. Дальше было много попыток. Но ни одной успешной.
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§ denfostr
Re: Служба спасения - не смогли дозвониться!
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 128
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 21.12.19 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молиться и писатт завещание. У нас не цивилизованная страна.
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§ Кушмурунец23
Служба спасения - не смогли дозвониться!
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 345
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 21.12.19 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из своего опыта звонков на 112 и ...
Несколько лет назад, во время паводков у нас подмыло трассу до м36
Сверху вроде асфальт а под ним серьезно промыто. О общем пришлось звонить и настойчиво требовать чтобы ситуацию срочно исправили не оставляя на ночь. Это был мой первый раз звонок по этой линии и я
Через 5-7 часов асфальт был поднят аким Аулиекольского района, наверно чс-ники . Обрушили асфальт и промоину засыпали. Работы шли в ночное время. Правда потом этот кусок почти год не ремонтировался и был без асфальта. А вообще, потом я узнал что работы проводились с помощью нашего местного предпринимателя Аниська Юрия, вся техника и люди были его. Прошло уже пару лет а вот рассчитаться с ним вроде как до сих пор очередь не дошла.
[video]https://youtu.be/X3D_agZIYMk[/video]Видео на ютубе
8-)
Месяц назад пробовал дозвониться по горячей линии на егов, цон и еще куда то из гос. линий затратил на все про все пол часа (а может и больше) как минимум. Ни один телефон не ответил. Единственный раз попал на занятый...

[Исправлено: Кушмурунец23, 21.12.2019 - 15:18]
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§ Сталкер
Re: Служба спасения - не смогли дозвониться!
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 396
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 21.12.19 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну Вы же, наверное, не думали, что наши работают также, как в американском кино при вызове "911"...
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§ Костанаец123
Re: Служба спасения - не смогли дозвониться!
Костанаец123


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Сообщений: 1
Регистрация: 23.05.19
Отправлено: 21.12.19 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я, вообще, ничего не думал. Не до этого было. Я не мог ребенка в больницу отвезти. Скорая бы тоже не проехала. Только благодаря тому, что Казпочта забирала своего сотрудника на "буханке", скорая проехала.
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§ сайлау курманов
Re: Служба спасения - не смогли дозвониться!
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3344
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 21.12.19 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Весной этого года, случилось. Шел навстречу пожилой мужик, когда сравнялись взял и упал в обморок. Звонок в скорую меня озадачил. Диспетчер расспрашивал меня, с какого я города, как зовут, сколько лет, потом выяснилось она спрашивает про упавшего в обморок. Через двадцать минут приехала карета, мы помогли погрузить больного в носилки,в машину, о боже! У кареты стартер вышел из строя и пришлось с толкача заводить авто. Пока возились прошло сорок минут
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§ лимон
Re: Служба спасения - не смогли дозвониться!
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1181
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 22.12.19 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сегодня на боровской трассе, на выезде с Заречного, две патрульки стояли с люстрами, тормозили всех выезжающих на трассу. спрашивали куда едите, говорили чтобы аккуратнее на трассе, и куда звонить в случае ЧП, говорили два номера 102 точно и ещё какой-то, не расслышал.

полагаю сегодня у службы спасения то ещё дежурство, и да, не знал что спасатели на застревание машины выезжают :-x
всегда думал, что если машина застряла, её откапывают самостоятельно лопатой и выдергивают трактором/грузовиком и т.п.
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§ Vit
Re: Служба спасения - не смогли дозвониться!
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8697
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.12.19 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Звонить без полезно вытаскивать к вам не кто не приедит. Сами или помощь местного тракториста Лучше не куда не выезжать. По всем направлениям гололед, дтп с трупами. Много че МВД не афиширует что б люди в шоке не были.
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§ alex_60
Служба спасения - не смогли дозвониться!
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6567
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.12.19 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Лучше не куда не выезжать.

Тоже так считаю. Искать приключений
Ни к чему.
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