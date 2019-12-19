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§ NG.kz
Инфраструктуры приятный облик
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37589
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.12.19 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2020-й Костанай шагнет с большими планами по глобальному улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры. Нам обещают реконструировать три моста, два аэропорта, обновить несколько трасс республиканского значения и облагородить кучу улиц в городах и районах. И хотя многие намерения еще не оформлены даже на бумаге и ждут разработки проектно-сметной документации, чиновники уверяют, что многие из них осуществятся в течение нескольких лет. Уверенности их словам добавляет многообразие государственных программ, в рамках которых местные госслужащие планируют получать средства из республиканского бюджета. В каких местах области наша инфраструктура станет богаче и привлекательнее уже в следующем году, в каких - в ближайшее время, какую выгоду из этого извлекут жители?
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§ arman_kst
Re: Инфраструктуры приятный облик
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 383
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.12.19 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ездили в Джетыгару один раз. Дорога ужасная.
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§ Гога
Re: Инфраструктуры приятный облик
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1838
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.12.19 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
заменят Корейский мост, который обещают возвести за 2 года

Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=701&storyid=25761
----Может китайцев позвать ? За пару месяцев сделают , да и дешевле , наверное.
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§ Серый волк
Re: Инфраструктуры приятный облик
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10973
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.12.19 - 01:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога: ----Может китайцев позвать ? За пару месяцев сделают , да и дешевле , наверное.

В акимате наверное поперхнулись икрой.
:-)
Жулики то хотели как дороже!
А вы тут китайцев, которые свой китаеский мусоряо на двухсторонний скотч приклеют к местному чернозёму! :lol
: ни чинушам ни людям. :lol:

Нуно как с Большичкой. Ббухать миллиардиков, Потом акима отчитается что дорога построена, но в кадре будет улица в его резиденцию, на которой взад-вперёд носит единственную куртку дирехтер Большевички. :lol:

Это будет правильно, понятно и традиционно. По-акиматски. :lol:
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§ Серый волк
Re: Инфраструктуры приятный облик
Серый волк


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Сообщений: 10973
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.12.19 - 01:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В связи с чем в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог предлагали два варианта: все-таки реконструировать существующую переправу со всеми изгибами либо построить новый мост намного левее (если смотреть со стороны Заречного). Последний вариант исключал серпантинный поворот и предполагал прямой выход моста на ул. Кубеева. Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=701&storyid=25761

Даже детсадовец из редкого детского сада, который не украден акиматскими воришками посмотрев на карту сразу даст ответ как планировалось делать мостовой переход через Тобол.

Достаточно посмотреть на отводы земли по Киевской между Герцена (переономащенной) и Кирова (переономащенной) чтоб понять что здесь закладывался отвод под прямой выход к мосту и прямому проезду без изгибов на Трассу. Там до ближайших домов сотня метров заложена и никому это не помешает. Кроме сноса грязных хибар корейских шанхаев ниже к реке.

Кубеева, бывшая Социалистическая ведёт просто вникуда.
И весь транзит от этого спрямления под окнами жителей будет ездить с поворотами с левыми и правыми и встречаться с городским потоком.

Насколько нужно быть отупевшими, и чужими этому городу, чтоб этгго не видеть?
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§ Тот самый
Re: Инфраструктуры приятный облик
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 285
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 21.12.19 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Насколько нужно быть отупевшими, и чужими этому городу, чтоб этгго не видеть?

Из этой команды в 2022-м может и не будет уже никого, уйдут на повышение в Астану или другой регион "поднимать".

Трассу М36 Алма-Ата - Екатеринбург не планируют расширять до 4 полос? Как бы давно пора уже, движение иногда почти как в городе.
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