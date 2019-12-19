Серый волк Re: Инфраструктуры приятный облик #4





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 01:36 Цитата: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=701&storyid=25761 В связи с чем в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог предлагали два варианта: все-таки реконструировать существующую переправу со всеми изгибами либо построить новый мост намного левее (если смотреть со стороны Заречного). Последний вариант исключал серпантинный поворот и предполагал прямой выход моста на ул. Кубеева. Источник:

Даже детсадовец из редкого детского сада, который не украден акиматскими воришками посмотрев на карту сразу даст ответ как планировалось делать мостовой переход через Тобол.



Достаточно посмотреть на отводы земли по Киевской между Герцена (переономащенной) и Кирова (переономащенной) чтоб понять что здесь закладывался отвод под прямой выход к мосту и прямому проезду без изгибов на Трассу. Там до ближайших домов сотня метров заложена и никому это не помешает. Кроме сноса грязных хибар корейских шанхаев ниже к реке.



Кубеева, бывшая Социалистическая ведёт просто вникуда.

И весь транзит от этого спрямления под окнами жителей будет ездить с поворотами с левыми и правыми и встречаться с городским потоком.



Насколько нужно быть отупевшими, и чужими этому городу, чтоб этгго не видеть?