/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстан вошёл в ТОП-5 стран мира с самым дешёвым интернетом		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Казахстан вошёл в ТОП-5 стран мира с самым дешёвым интернетом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37589
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.12.19 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане на конец ноября текущего года насчитывалось 2,5 млн абонентов фиксированного интернета - на 1,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 98% абонентов пользуются высокоскоростным широкополосным интернетом.
Читать новость

§ abaika95
Re: Казахстан вошёл в ТОП-5 стран мира с самым дешёвым...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2286
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.12.19 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Канаде самое обидное)
В 10ку по скорости нета не входит
Но по дороговизне в 5ке)
Профайл

* Тот самый
Re: Казахстан вошёл в ТОП-5 стран мира с самым дешёвым...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 285
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 19.12.19 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Канаде самое обидное)

В % к минимальной заработной плате выразите и уже нормально будет выглядеть.
Профайл

§ antonK
Re: Казахстан вошёл в ТОП-5 стран мира с самым дешёвым...
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 800
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 19.12.19 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Платим за скорость ДО 100 мб/с
а до это это и 2 мб/с ,
Это я к тому что если бы она действительно была хотябы 50-70 стабильно, можно было бы тягаться в этом рейтинге. Дешево не значит хорошо..
Профайл

§ abaika95
Казахстан вошёл в ТОП-5 стран мира с самым дешёвым интернетом
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2286
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.12.19 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//В % к минимальной заработной плате выразите и уже нормально будет выглядеть//




Не об зарплате сейчас разговор) хотя ее не спорю надо брать в расчет)
Дело в другом почему в стране при не самом мега быстром инете такая плата за интернет?
Всмысле того раз большие зарплаты то и плату надо брать большую?)
Профайл

* Тот самый
Re: Казахстан вошёл в ТОП-5 стран мира с самым дешёвым...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 285
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 19.12.19 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Дело в другом почему в стране при не самом мега быстром инете такая плата за интернет? Всмысле того раз большие зарплаты то и плату надо брать большую?)


Ну так-то логично: работники их телекомов также получают большие зарплаты, сделать интернет по $11,2 они явно не смогут. Ну, и опять же, скорость - одно, а есть ещё задержки, джиттер и пр. показатели, по которым качество интернета определяется. Может у них не самый быстрый, но качественный. Большинство не почувствует разницы между 50 и 250 Мбит/с. Также может конкуренции нет или лицензии/частоты и пр. дорогие.

Ещё не очень понятно как рассчитывали и что за цены брали. Например, у нас указана цена $11,2/месяц. Но за эти деньги у нас можно подключить в пакете интернет и 2 симки с мобильным интернетом, а у некоторых операторов еще и домашний телефон войдёт в цену (4500 тенге). Возможно и канадцы также продают пакетами или даже дают роутер/телефоны типа бесплатные.
Профайл

§ elektron
Re: Казахстан вошёл в ТОП-5 стран мира с самым дешёвым...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4150
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.12.19 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Несмотря на не самую высокую скорость, стоимость интернета в Казахстана - одна из самых низких в мире//
Это как типа цены на рабочую силу сравнивать. Хорошо оплачиваемый рабочих мест нет-мало, но зато сама рабочая сила дешевле. ;-) А инет я уже от 3,99 евриков заказать могу🤓
Профайл

§ Добринцофф
Казахстан вошёл в ТОП-5 стран мира с самым дешёвым интернетом
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6878
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 19.12.19 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В Казахстане скорость в 100 Мбит/с тоже обходится довольно недорого: 11,2 долл. США в месяц,

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37111#831514

В ЗТБ за 11.2$ только 5 Мбит/с

Кстати 5 это очень даже не плохо,бывает и 2 и 3Мбит\с.
Есть правда ещё тариф турбо он подороже там заявлено 8мбит\с,но по факту будет то же 5,у меня раньше был,отказался от него.Всё других вариантов проводного интернета нет.

[Исправлено: Добринцофф, 19.12.2019 - 20:12]
Профайл

* Тот самый
Re: Казахстан вошёл в ТОП-5 стран мира с самым дешёвым...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 285
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 20.12.19 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Кстати 5 это очень даже не плохо,бывает и 2 и 3Мбит\с.

Да уж. Тут только молиться и верить ))

На оптике есть тариф Light 3SM (200 Мбит/с, 2 симки по 8 Гигов и домашний телефон). 4500 тнг с контрактом на 3 года, без контракта 5500. Спрашивал - контракт работает в 2 стороны, т.е. самовольно поднять цену или насчитать что-то они также не смогут в эти 3 года, что плюс (вроде бы).

Так вот, должен быть аналог этого пакета (8-10-12 Мбит/с) и для медных линий, можете спросить у них. А когда подключат, то уже давать заявки и требовать свою скорость.
Профайл

§ alex_60
Казахстан вошёл в ТОП-5 стран мира с самым дешёвым интернетом
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6562
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.12.19 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
На оптике есть тариф Light 3SM (200 Мбит/с,


контракт был на два года раньше вроде.
и сумма меньше. или это другой тариф.
Профайл

§ Ольга Колоколова
Казахстан вошёл в ТОП-5 стран мира с самым дешёвым интернетом
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2379
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 20.12.19 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На оптике есть тариф Light 3SM (200 Мбит/с, 2 симки по 8 Гигов и домашний телефон). 4500 тнг с контрактом на 3 года, без контракта 5500. Спрашивал - контракт работает в 2 стороны, т.е. самовольно поднять цену или насчитать что-то они также не смогут в эти 3 года, что плюс (вроде бы).
Вот справедливости ради - просто сама недавно сталкивалась у "Казахтелекома": не 200 Мбит/с, а ДО 200). Нижний предел вообще не определен. Это как зарплата до 500 тыс, а в реальности 30.То есть за скорость по факту не отвечает поставщик. А что касается тарифов - названия пакетов меняются регулярно. Но получить исключительно ту услугу которая вам нужна и не платить за с вашей точки зрения ненужное - увы-увы.
Профайл

* Тот самый
Казахстан вошёл в ТОП-5 стран мира с самым дешёвым интернетом
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 285
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 21.12.19 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60: и сумма меньше. или это другой тариф.


Есть за 4000, но только за интернет, еще ж телефон ~1300. А тут это всё за 4500 и + 2 симкарты с интернетом. У Билайна, кстати, тоже есть похожий тариф за 4800, Кабельные сети вообще от 3000. Но иногда
нужен домашний телефон.

Подвох в контракте: нельзя просто взять и уйти к другому оператору или отключиться. Продаешь квартиру или переезжаешь - придется вот эту скидку в 1000 х количество прошедших месяцев вернуть (как я понял условия).

Цитата:
Ольга Колоколова:не 200 Мбит/с, а ДО 200

У меня тоже нет 200, 95 есть. Но дело в немолодом компьютере - соединение между ним и роутером на 100 Мбит/с работает, нужно 1 Гбит/с.

200 теоретически должно быть при измерениях в Speedtest на ближайший сервер Казахтелеком (внутри сети). В реальном интернете такой скорости, наверное, не будет никогда (сервер - клиент).

Цитата:
Ольга Колоколова:Но получить исключительно ту услугу которая вам нужна и не платить за с вашей точки зрения ненужное - увы-увы.

Мне главное, чтобы цену сами не увеличивали ;-) А то каждый норовит хоть на 100 тенге в месяц, но обуть. Вроде мелочь, а дел иметь с такими не хочется. Весной подняли цену на мобильный Билайн (заменой тарифного плана на "более выгодный"), Телеком добавил арендную плату за ТВ-приставки. Пришлось посмотреть свежие тарифы, чтобы снова выбрать наиболее удачное сочетание цены/услуг.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 100
Пользователей: 2
Всего: 102

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх