Цитата: alex_60: и сумма меньше. или это другой тариф.



Есть за 4000, но только за интернет, еще ж телефон ~1300. А тут это всё за 4500 и + 2 симкарты с интернетом. У Билайна, кстати, тоже есть похожий тариф за 4800, Кабельные сети вообще от 3000. Но иногда

нужен домашний телефон.



Подвох в контракте: нельзя просто взять и уйти к другому оператору или отключиться. Продаешь квартиру или переезжаешь - придется вот эту скидку в 1000 х количество прошедших месяцев вернуть (как я понял условия).



Цитата: Ольга Колоколова:не 200 Мбит/с, а ДО 200

У меня тоже нет 200, 95 есть. Но дело в немолодом компьютере - соединение между ним и роутером на 100 Мбит/с работает, нужно 1 Гбит/с.



200 теоретически должно быть при измерениях в Speedtest на ближайший сервер Казахтелеком (внутри сети). В реальном интернете такой скорости, наверное, не будет никогда (сервер - клиент).



Цитата: Ольга Колоколова:Но получить исключительно ту услугу которая вам нужна и не платить за с вашей точки зрения ненужное - увы-увы.

Мне главное, чтобы цену сами не увеличивали А то каждый норовит хоть на 100 тенге в месяц, но обуть. Вроде мелочь, а дел иметь с такими не хочется. Весной подняли цену на мобильный Билайн (заменой тарифного плана на "более выгодный"), Телеком добавил арендную плату за ТВ-приставки. Пришлось посмотреть свежие тарифы, чтобы снова выбрать наиболее удачное сочетание цены/услуг.