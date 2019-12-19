Добринцофф Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #3088





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6878

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 20:43 Цитата: drakon:

Полицейский - пенсионер, дом строит.

Вот всё у вас не как у людей.

Леса настоящие стоят вокруг дома,да ещё и сеткой,лебёдка на заднем плане виднеется,даже емкость для битого кирпича предусмотрели.

У меня когда дом обкладывали и крышу меняли,леса мужики сами сделали из поддонов и б\ушных дверей,вместо лебёдки пацан бегал с кирпичами и раствором,за 3000 в день,б\ушный кирпич лежал тут же рядом в сторонке,потом на подсыпку для брусчатки пошёл.