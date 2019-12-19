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§ NG.kz
Для акимата един в двух лицах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37589
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.12.19 - 07:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полтора года власти Костаная выталкивают предпринимателя с его собственного земельного участка

Кафе «Забава», расположенное в строящемся микрорайоне Юбилейный, по решению акимата областного центра должно исчезнуть. Участок, на котором оно стоит, понадобился для размещения общественного объекта высокой значимости. Настолько исключительной, что ради этого местная исполнительная власть принудительно отчуждает у предпринимателя Александра Быковского гектар земли, которую он купил в 2006 году, то есть задолго до строительства нового жилого массива. «НГ» не раз писала о том, как развивается спор бизнеса и акимата. Конец года - время просканировать тему.
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§ Victor Yang
Re: Для акимата един в двух лицах
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12295
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.12.19 - 07:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы ежедневно несем убытки

И какой тогда смысл держаться за этот участок?
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§ arman_kst
Re: Для акимата един в двух лицах
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 383
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.12.19 - 08:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо писать постоянно письма в аппарат президента, Назарбаеву в библиотеку о нарушении городского акимата.
Пусть хоть альтернативу предоставят
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§ Медный
Re: Для акимата един в двух лицах
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2702
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 19.12.19 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Плач мелкобуржуазного элемента под натиском своей же системы...
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§ Серый волк
Re: Для акимата един в двух лицах
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10973
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.12.19 - 01:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что вы хотели от уголовников укравших больше половины детсадов, электротранспорт, подчистую всю городскую собственность и сейчас доворовывающих деревья в городе?
:lol:
Их язык чисто другой, совсем отличный.
ГОП-СТОП.
У вас кусок большой застрял,
ГОП-СТОП,
Он нам таньгою посверкал,
Такою жирною таньгою...
https://www.youtube.com/watch?v=RDArvOnaruQ
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§ ACROS
Re: Для акимата един в двух лицах
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 58
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 20.12.19 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Против лома нет приёма, кроме другого лома. Реально это выглядит так: надо решать вопросы традиционными для делового мира Казахстана способами: обзаводится этому предпринимателю "нужными" связями, башлять чиновникам принимающим решения, делать дорогие подарки им, организовавать соместные охоты и турпоездки, женить сына или выдать дочь за семью "нужных" людей, вводить их в долю своего бизнеса и так далее и тому подобное. Можно конечно и через самый гуманный и самый справедливый суд на свете: но это долго, нервно, нудно и более затратно и никто ( кроме ГАРАНТА Конституции) вам не гарантирует СВЕТ в конце тоннеля.
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* abaika95
Re: Для акимата един в двух лицах
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2286
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.12.19 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Уже полтора года наш бизнес находится в подвешенном состоянии, - сказал «НГ» Александр Быковский//

Цитата-//Мы ежедневно несем убытки.//


Полтора года "подвешенный" а воз и ныне там)
Избушку содержит но не продаст)
В прошлой публикации писали что 145 млн дают за этот объект,не соглашается)
Ну ещё полтора года так пройдет)
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§ Сталкер
Re: Для акимата един в двух лицах
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 396
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 21.12.19 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Ибо даже такая гибкая власть, как наша, не имеет права отчуждать собственность у кого-либо одного, чтобы за счет этого обеспечить успешную коммерцию кому-то другому// - ой ли... Но время, конечно, покажет. Что-то подсказывает, что эта власть даже гибче, чем кажется. Если память не изменяет, изначально утверждали, что вроде как облик микрорайона портится этой постройкой и надо строить вместо неё что-то другое, соответствующее новому архитектурному облику микрорайона.
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