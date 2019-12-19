/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 206 из 206«1...204205206
Куратор темы: drakon
§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1837
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.12.19 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
---Менталитет у них другой . Может и живут богаче поэтому ?
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18151
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.12.19 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полицейский - пенсионер, дом строит.

Скоро уже будет праздновать -
День Крыши. Может и меня - пригласит... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 20.12.2019 - 18:17]
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6557
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.12.19 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
меня - пригласит...

Пригласят. Мусор подмести.
А чё, нормальная халтура.
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18151
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.12.19 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Пригласят. Мусор подмести.

А я и хочу - подработать... :lol: :oops:
А покушать я и дома - могу... ;-)
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6557
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.12.19 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Да, дело хорошее, не забудь только куда заначку положишь.

[Исправлено: alex_60, 20.12.2019 - 18:31]
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18151
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.12.19 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
не забудь только куда заначку положишь

Да есть у меня место. Вжись
никто не догадается... :lol: ;-)
Профайл

§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1837
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.12.19 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
----Трубу прокладывают , асфальт не вскрывают .Метров 100 под асфальтом .
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18151
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.12.19 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алексо - молчит.
Набрал наверное,
30 комментов... :lol: :oops:
Профайл

§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 644
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.12.19 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Огнедышащий искал заначку...
Профайл

§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1837
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.12.19 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алексо - молчит.
Набрал наверное,
30 комментов...

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/reply.php?forum=2&post_id=831678&topic_id=36525&viewmode=flat&order=0
----Отдыхает где - нибудь ,я ему пару писем в личку отправил - может над ответами думает ?? :-x
Профайл

§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 644
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.12.19 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Алексо - молчит.

Он же писал ранее,что в конце декабря собирался в Египет.
Профайл

§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1837
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.12.19 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Козлов я
----Так и abaika95 куда - то пропал ?? Тоже отдыхает ??
Профайл

§ Добринцофф
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6878
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 21.12.19 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Полицейский - пенсионер, дом строит.

Вот всё у вас не как у людей.
Леса настоящие стоят вокруг дома,да ещё и сеткой,лебёдка на заднем плане виднеется,даже емкость для битого кирпича предусмотрели.
У меня когда дом обкладывали и крышу меняли,леса мужики сами сделали из поддонов и б\ушных дверей,вместо лебёдки пацан бегал с кирпичами и раствором,за 3000 в день,б\ушный кирпич лежал тут же рядом в сторонке,потом на подсыпку для брусчатки пошёл.
Профайл

§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 644
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.12.19 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
леса мужики сами сделали из поддонов и б\ушных дверей
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 206 из 206«1...204205206
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: abaika95

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 89
Пользователей: 2
Всего: 91

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх