Victor Yang Re: Николай ВОРОНИН: Нет ничего вечного, кроме изменений! #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 12295

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 18:08 Цитата:



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37115?1576929230 Умейте слушать ропот народа.Источник:

"Ропочащих" много - и у каждого будут свои аргументы. А фактов того что большинству нравится название "Алма-Ата" нет, так же как и обратных.

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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37115?1576929230 Кстати, жители столицы Казахстана и других регионов до сих пор называют ее АстанойИсточник:

Тут вообще никакой ошибки - Астана в переводе означает "столица". Ну и некоторая инерционность всегда была, есть и будет. Кто-то ул. Каирбекова до сих пор называет Кирова, я не могу привыкнуть к новым названиям улиц Герцена, Гагарина и Гвардейской.

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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37115?1576929230 А расходы по возвращению наименований возложить на те организации и предприятия (вернее - на руководящий состав), которые по приказу власти выступали инициаторами.Источник:

В основном это бюджетные организации - то есть, расходы всё равно лягут на государство.

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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37115?1576929230 Чтобы на встречах с президентом, министрами или акимами были не те, кого отобрала администрация, а те, кого не пускают на эти встречи.Источник:

Бывшие уголовники что ли?

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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37115?1576929230 У нас общественное мнение не влияет ни на экономику, ни на политику.Источник:

И как выделить единственное "общественное мнение", которое нужно претворить в жизнь? Почему именно это мнение будет, а не противоположное? Это "мнение", по закону, выражается выборами и референдумами.

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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37115?1576929230 Возьмем хотя бы слушания по переименованиям.Источник:

И как связан пример с переименованиями с предыдущей фразой о влиянии общественного мнения на экономику и политику? Переименование - это экономика или политика?