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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Нет ничего вечного, кроме изменений!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37589
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.12.19 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
СМИ сообщили о том, что президент РК Касым-Жомарт Токаев выслушал предложение писателя, поэта и общественного деятеля Олжаса Сулейменова о возвращении исторического названия Алматы - Алма-Ата.
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§ Victor Yang
Re: Николай ВОРОНИН: Нет ничего вечного, кроме изменений!
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12295
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.12.19 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Умейте слушать ропот народа.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37115?1576929230

"Ропочащих" много - и у каждого будут свои аргументы. А фактов того что большинству нравится название "Алма-Ата" нет, так же как и обратных.
Цитата:
Кстати, жители столицы Казахстана и других регионов до сих пор называют ее Астаной

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37115?1576929230

Тут вообще никакой ошибки - Астана в переводе означает "столица". Ну и некоторая инерционность всегда была, есть и будет. Кто-то ул. Каирбекова до сих пор называет Кирова, я не могу привыкнуть к новым названиям улиц Герцена, Гагарина и Гвардейской.
Цитата:
А расходы по возвращению наименований возложить на те организации и предприятия (вернее - на руководящий состав), которые по приказу власти выступали инициаторами.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37115?1576929230

В основном это бюджетные организации - то есть, расходы всё равно лягут на государство.
Цитата:
Чтобы на встречах с президентом, министрами или акимами были не те, кого отобрала администрация, а те, кого не пускают на эти встречи.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37115?1576929230

Бывшие уголовники что ли?
Цитата:
У нас общественное мнение не влияет ни на экономику, ни на политику.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37115?1576929230

И как выделить единственное "общественное мнение", которое нужно претворить в жизнь? Почему именно это мнение будет, а не противоположное? Это "мнение", по закону, выражается выборами и референдумами.
Цитата:
Возьмем хотя бы слушания по переименованиям.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37115?1576929230

И как связан пример с переименованиями с предыдущей фразой о влиянии общественного мнения на экономику и политику? Переименование - это экономика или политика?
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§ Гога
Re: Николай ВОРОНИН: Нет ничего вечного, кроме изменений!
Гога


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Сообщений: 1835
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.12.19 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самое интересное -- **в международной классификации - Основные параметры Наименование станции: КУСТАНАЙ Краткое наименование: КУСТАНАЙ Код станции: 68400 Тип станции: Станция Принадлежность Страна: Республика Казахстан Регион: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Дорога: КАЗАХСТАНСКИЕ Отделение: АКМОЛИНСКОЕ**--- то есть название по по старому ,хотя уже сколько лет прошло . А вот тут только полгода --**Железнодорожная станция Нур-Султан 1, КЗХ**
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