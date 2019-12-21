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§ NG.kz
Большое чудо для маленького Миши - Как поздравили помощники Деда Мороза трехлетнего рудничанина?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37589
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.12.19 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня один из наших Дедов Морозов, отправившихся исполнять детские желания, побывал в Рудном, в гостях у маленького Миши, который пока сам не может сформулировать свои новогодние мечты.
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§ Гога
Re: Большое чудо для маленького Миши - Как поздравили помощники...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1835
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.12.19 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец Jerek !!Пока есть такие люди - можно верить в будущее.
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