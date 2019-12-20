abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #7157





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2285

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:08 Цитата-//Время появилось, читаешь всякую хрень.//







А я два раза пересмотрел эту пресс-конфу)

Незнаю раньше не интересно было а тут прям зашло)

Как Путин от вопросов "уходил" нужно в учебники прописать)

Только ещё заметил,постарел В.В. причем сильно

Мешки под глазами и синеву заретушировали но видно нехорошие впадины-почки

Окончания в словах "проглатывает"-Речевой аппарат уже рушиться и слух



Хоть бы дотянул до 23го



А то что-то неуютно становится от мыслей грядущих((