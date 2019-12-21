Кушмурунец23 Служба спасения - не смогли дозвониться! #2





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Регистрация: 18.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:13 Из своего опыта звонков на 112 и ...

Несколько лет назад, во время паводков у нас подмыло трассу до м36

Сверху вроде асфальт а под ним серьезно промыто. О общем пришлось звонить и настойчиво требовать чтобы ситуацию срочно исправили не оставляя на ночь. Это был мой первый раз звонок по этой линии и я

Через 5-7 часов асфальт был поднят аким Аулиекольского района, наверно чс-ники . Обрушили асфальт и промоину засыпали. Работы шли в ночное время. Правда потом этот кусок почти год не ремонтировался и был без асфальта. А вообще, потом я узнал что работы проводились с помощью нашего местного предпринимателя Аниська Юрия, вся техника и люди были его. Прошло уже пару лет а вот рассчитаться с ним вроде как до сих пор очередь не дошла.

[video]https://youtu.be/X3D_agZIYMk[/video] Видео на ютубе



Месяц назад пробовал дозвониться по горячей линии на егов, цон и еще куда то из гос. линий затратил на все про все пол часа (а может и больше) как минимум. Ни один телефон не ответил. Единственный раз попал на занятый...



[Исправлено: Кушмурунец23, 21.12.2019 - 15:18]