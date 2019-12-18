Coopidon Re: Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в... #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 428

Регистрация: 08.10.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:42 Цитата: drakon:



Там и вторая часть есть.

От буквы м до буквы я.

Но мы же не будем иронизировать, да?

Люди же хочут же грандиозных же планов.

Зачем их разочаровывать?

