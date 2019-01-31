Kairat stayer Re: Евгений ШИБАРШИН: ЕАЭС политизируют? #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1589

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:58 Е.Шибаршин: Сейчас у руководства России главные политические проблемы, на мой взгляд, не в отношениях с союзниками по ЕАЭС, а на внешнем контуре. Брать в политический союз Беларусь и Казахстан для Кремля - это значит создать себе новые внутриполитические проблемы.



В части касающейся Казахстана, взаимодействуем в рамках ЕАЭС, на мой взгляд особых проблем нет. Что касается Республики Беларусь (РБ) субсидируется Россией и экономика в большей степени зависит от последних. Вместе с тем А.Г.Лукашенко недавно, на высказывания о глубокой интеграции в декабре 2018 года заявлял, что шантажировать нас, пытаться наклонять, стать коленом на грудь бесполезно. Также в начале января текущего года сказал: под плетью ходить не будем! Внутри политические проблемы могут быть и РБ, потому что рядом Европа, народ особенно молодёжь туда ездит и видят уровень жизни населения там. Посмотрим как будут развиваться события.



Сегодня состоялся телефонный разговор В.Путина с Президентом Республики Беларусь А.Лукашенко, обсудили состояние белорусско-российского сотрудничества, взаимодействие в различных сферах, в том числе развитие торгово-экономических отношений, а также график предстоящих личных контактов.



http://kremlin.ru/events/president/news/59754

http://president.gov.by/ru/news_ru/view/telefonnyj-razgovor-s-prezidentom-rossii-vladimirom-putinym-20393/