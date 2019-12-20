pro100tak Пора адекватно относиться - Токаев о митингах #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 412

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 04:49 Цитата: ACROS:

организаторы митингов с ног собьются что бы собрать народ

Позволю себе не согласиться, и есть смутные сомнения по существу Вашей реплики, - она здесь с каким-то провокационным оттенком.

Во-первых, любой шаг вперед - это шаг вперед, пусть это будет даже pro100 шажок.

Во-вторых. Здесь сначала сделаю пояснение. У нас в стране почти все завязаны, обвязаны вокруг кормушки - всё вокруг бюджета (госслужба,работа в ГУ, тендера, поставщик, подрядчик и тд и тп, их обслуга и прочее, даже студенты охвачены) и всё это на сегодня является таким тормозом (рычагом воздействия) для многих, потому что все боятся как за себя, так и за своих родных и близких, - не дай бог я высунусь схваченный потом где-то, и останусь (останутся) без средств на жить. Отсюда и получается, что народ СМОЖЕТ СВОБОДНО пойти выражать свое мнение.

В-третьих. Опять сначала поясню. Последние митинги в мегаполисах показали команды из двух центров или одну отрегулированную команду силовикам. Пока народ сам просто мирно собрался и мирно шел, скандируя свои лозунги, - всё было в пределах обычных демонстраций. Никто же их под руки не хватал. Потом нашлись походу провокаторы или джигиты, которые пошли против ментов, - как следствие пошли задержания (следует еще учесть, что митингующие кинулись на ментов-казахов - никто не обижайтесь, но почти на 100% так и есть, у которых последовала реакция на отдельно взятых людей, а не на сами митинги и шествия). И отсюда суть самого пункта. Надо просто контролировать и обеспечивать безопасность свободного выражения мнений.

В конечном итоге это убережёт власть от витания в облаках и поможет держать руку на пульсе народа, чтобы не накапливался эффект сжатой пружины.



[Исправлено: pro100tak, 21.12.2019 - 05:08]