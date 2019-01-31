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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: ЕАЭС политизируют?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37585
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.01.19 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На этот раз некоторые интернет-издания погнали дискуссионную волну по поводу гипотетических действий российского руководства, направленных на ускоренную трансформацию ЕАЭС в политический союз.
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§ Анатолий Сальник
Re: Евгений ШИБАРШИН: ЕАЭС политизируют?
Анатолий Сальник


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Сообщений: 179
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 31.01.19 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
погнали дискуссионную волну по поводу
гипотетических действий российского руководства

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По сути, аффтар излагает чужие фантазии и на которые отвечает своими фантазиями. По нулевой реакции читателей видна никчёмность подобного направления в публикациях.
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§ Kairat stayer
Re: Евгений ШИБАРШИН: ЕАЭС политизируют?
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1588
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.01.19 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Е.Шибаршин: Сейчас у руководства России главные политические проблемы, на мой взгляд, не в отношениях с союзниками по ЕАЭС, а на внешнем контуре. Брать в политический союз Беларусь и Казахстан для Кремля - это значит создать себе новые внутриполитические проблемы.

В части касающейся Казахстана, взаимодействуем в рамках ЕАЭС, на мой взгляд особых проблем нет. Что касается Республики Беларусь (РБ) субсидируется Россией и экономика в большей степени зависит от последних. Вместе с тем А.Г.Лукашенко недавно, на высказывания о глубокой интеграции в декабре 2018 года заявлял, что шантажировать нас, пытаться наклонять, стать коленом на грудь бесполезно. Также в начале января текущего года сказал: под плетью ходить не будем! Внутри политические проблемы могут быть и РБ, потому что рядом Европа, народ особенно молодёжь туда ездит и видят уровень жизни населения там. Посмотрим как будут развиваться события.

Сегодня состоялся телефонный разговор В.Путина с Президентом Республики Беларусь А.Лукашенко, обсудили состояние белорусско-российского сотрудничества, взаимодействие в различных сферах, в том числе развитие торгово-экономических отношений, а также график предстоящих личных контактов.

http://kremlin.ru/events/president/news/59754
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/telefonnyj-razgovor-s-prezidentom-rossii-vladimirom-putinym-20393/
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§ Kairat stayer
Re: Евгений ШИБАРШИН: ЕАЭС политизируют?
Kairat stayer


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Сообщений: 1588
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 21.12.19 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Е.Шибаршин: Пока для решения внутриполитических задач этого экономического союза достаточно лишь согласовательной практики между лидерами стран. К тому же сейчас увязка экономических интересов между партнерами этого союза так сложна и специфична, что в особой политической подпорке не нуждается. Вполне возможно, что экономическая интеграция будет углубляться и при существующей политической форме.

Вчера 20 декабря 2019 года А.Лукашенко в очередной раз на политическую интеграцию не согласился, в том числе на создание наднациональных органов, единой валюты и.т.д. Устоял Батька, на уступки не пошел, да и народ на улицы вышел в Минске. Хоть цены на нефть и газ были согласованы, и они не будут выше этого года, при этом газ для белорусских предприятий будет стоить дороже чем для российских.
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§ Kairat stayer
Re: Евгений ШИБАРШИН: ЕАЭС политизируют?
Kairat stayer


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Сообщений: 1588
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 21.12.19 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Е.ШИБАРШИН: ЕАЭС политизируют? Пока не политизировали, будем наблюдать товарищ Шибаршин.

А.Лукашенко 19 декабря текущего года провел заседание Совета Безопасности (СБ), где были рассмотрены вопросы планирования обороны страны и дальнейшего развития белорусской армии.

А.Лукашенко в ходе работы СБ отметил, что все решения государства в военной сфере не должны прятаться ни от общества, ни от стран-соседей. "Мы должны быть абсолютно прозрачны, транспарентны. Мы должны не пугать наших соседей и наше общество, а рассказать им о ситуации и тех мерах, которые мы планируем и будем реализовывать в разных ситуациях".

На мой взгляд, в целом Батька грамотно, конкретно и чётко организовал работу СБ, актуальные вопросы рассмотрели, с учётом сегодняшних вызовов на мировой арене, главное действительно всё прозрачно и транспарентно (отсутствие секретности, доступность любой информации).

Подробнее здесь: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/zasedanie-soveta-bezopasnosti-22657/
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§ Coopidon
Евгений ШИБАРШИН: ЕАЭС политизируют?
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 428
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 21.12.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий Сальник:
чужие фантазии и на которые отвечает своими фантазиями. П

Цитата:
Kairat stayer:
Сейчас у руководства России главные политические проблемы, на мой взгляд, не в отношениях с союзниками по ЕАЭС, а на в

Клуб пикейных жилетов?
8-)
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§ Kairat stayer
Евгений ШИБАРШИН: ЕАЭС политизируют?
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1588
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 21.12.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий Сальник:
По нулевой реакции читателей видна никчёмность подобного направления в публикациях.


Потомучта, потомушта, отдельные диванные эксперты, особо не вникают в суть происходящих событий, предшествующих этому причин и.т.д. поэтому, в основном в лучшем случае ограничиваются отдельными репликами.
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