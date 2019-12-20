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§ NG.kz
Пора адекватно относиться - Токаев о митингах
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37585
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.12.19 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал о проекте закона "О мирных собраниях", который введет уведомительный принцип организации митингов. "Пришло время для того, чтобы прививать общественному сознанию культуру митинга", - сказал Токаев.
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§ ACROS
Re: Пора адекватно относиться - Токаев о митингах
ACROS


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Сообщений: 57
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 20.12.19 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разговоры и дебаты вокруг "разрешения" или "неразрешения" проведения митингов - это буря в стакане, искуственно нагнетаемая прикормленными и неприкормленными акординскими политологами. Наш народ в основной своей массе - АПОЛИТИЧНЫЙ. Им до лампочки коммунисты, акжоловцы, нуротановцы и прочая политическая братия. Их больше интересуют проблемы: работы, зарплаты, цены на бензин, что там твориться в ДОМе-2, кто с кем спит, и так далее. Если вдруг, власть примет норму закона о уведомительном характере проведения митингов и всяких разных шествий и ответственности организаторов проведения за безопасность участников митинга, за безопасность окружающей обстановки и инфраструктуры города, то организаторы митингов с ног собьются что бы собрать народ на их сборище, да и переспектива отвечать за всё собьет их пыл. У нас ментальность такая- халявная, не отвечать ни за что.
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§ Coopidon
Re: Пора адекватно относиться - Токаев о митингах
Coopidon


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Сообщений: 426
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 20.12.19 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Европах, вон постоянно, то митинги, то забастовки. То железнодорожники, то летчики. То лейбористы, то транссексуалы.
А ведь живут, же...не тужат.
Цитата:
понятий "статус организатора", "статус участника", "статус наблюдателя", их права и обязанности

Как то, напрягает. Идёшь мимо митингующих, в магазин, за картошкой. Глянул на них, и ты уже наблюдатель. И у тебя уже есть права и, главное, обязанности.
Попросил расступиться, и ты уже участник.
Крикнул, ''дайте дорогу'', и ты-организатор

:-o
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§ pro100tak
Пора адекватно относиться - Токаев о митингах
pro100tak


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Сообщений: 412
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 21.12.19 - 04:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
организаторы митингов с ног собьются что бы собрать народ

Позволю себе не согласиться, и есть смутные сомнения по существу Вашей реплики, - она здесь с каким-то провокационным оттенком.
Во-первых, любой шаг вперед - это шаг вперед, пусть это будет даже pro100 шажок.
Во-вторых. Здесь сначала сделаю пояснение. У нас в стране почти все завязаны, обвязаны вокруг кормушки - всё вокруг бюджета (госслужба,работа в ГУ, тендера, поставщик, подрядчик и тд и тп, их обслуга и прочее, даже студенты охвачены) и всё это на сегодня является таким тормозом (рычагом воздействия) для многих, потому что все боятся как за себя, так и за своих родных и близких, - не дай бог я высунусь схваченный потом где-то, и останусь (останутся) без средств на жить. Отсюда и получается, что народ СМОЖЕТ СВОБОДНО пойти выражать свое мнение.
В-третьих. Опять сначала поясню. Последние митинги в мегаполисах показали команды из двух центров или одну отрегулированную команду силовикам. Пока народ сам просто мирно собрался и мирно шел, скандируя свои лозунги, - всё было в пределах обычных демонстраций. Никто же их под руки не хватал. Потом нашлись походу провокаторы или джигиты, которые пошли против ментов, - как следствие пошли задержания (следует еще учесть, что митингующие кинулись на ментов-казахов - никто не обижайтесь, но почти на 100% так и есть, у которых последовала реакция на отдельно взятых людей, а не на сами митинги и шествия). И отсюда суть самого пункта. Надо просто контролировать и обеспечивать безопасность свободного выражения мнений.
В конечном итоге это убережёт власть от витания в облаках и поможет держать руку на пульсе народа, чтобы не накапливался эффект сжатой пружины.

[Исправлено: pro100tak, 21.12.2019 - 05:08]
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